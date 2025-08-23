Follow us

Search

Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα φέτος το καλοκαίρι

Η ανατροπή στα καλοκαιρινά σχέδια του βασιλικού ζευγαριού της Βρετανίας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
23-08-2025
Chris Jackson-WPA Pool/Getty Images/Ideal Images

Μία ανατροπή έκρυβε το φετινό καλοκαίρι για τη βασίλισσα Καμίλα. Μπορεί η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη να απόλαυσε μερικές στιγμές ηρεμίας με το super yacht της στην Ελλάδα, όμως, φαίνεται ότι ένα σημαντικό πρόβλημα διακόπτει τη χαλάρωση που πάντα συνοδεύει τις καλοκαιρινές διακοπές.

Διαβάστε Επίσης

Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα φέτος το καλοκαίρι

Βασίλισσα Καμίλα | Φωτογραφία σε σούπερ γιοτ από τις πολυτελείς διακοπές της στην Ελλάδα

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το βρετανικό HELLO!, σμήνη από σφήκες φαίνεται να επιτίθενται συχνά στην κατοικία τους στο Sandringham, κάτι που ενοχλεί τόσο την ίδια όσο και τον βασιλιά Κάρολο

Το Sandringham είναι το καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας στο Norfolk, όπου παραδοσιακά περνούν τις διακοπές, και ένα από τα πολλά ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο βασιλικών ακινήτων του βασιλιά Καρόλου. Υπενθυμίζεται ότι οι κήποι του είναι φέτος ανοιχτοί και για επισκέπτες συγκεκριμένες ώρες, με το πρόβλημα να αποκτά διττή διάσταση. 

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η βασίλισσα έκανε το σχόλιο αυτό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Ebor Festival, μια ιππική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ως προστάτιδα του ιπποδρόμου του York για τα εγκαίνια του νέου συγκροτήματος του ιπποδρόμου. Εκεί συνάντησε επίσης τον Harry και τη Seline Silk του Knavesmire Nectar και πρόσθεσε ότι οι μέλισσες στο ιδιωτικό της σπίτι στο Wiltshire έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. 

Tags

Latest

Τα 6 fashion trends του καλοκαιριού που αξίζει να δοκιμάσετε πριν περάσει η μόδα τους
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 6 fashion trends του καλοκαιριού που αξίζει να δοκιμάσετε πριν περάσει η μόδα τους

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα φέτος το καλοκαίρι
NEWS

Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα φέτος το καλοκαίρι

Italian Summer | 6 καλοκαιρινά looks με έμπνευση από το πληθωρικό στιλ των Ιταλίδων
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Italian Summer | 6 καλοκαιρινά looks με έμπνευση από το πληθωρικό στιλ των Ιταλίδων

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Κομψή τον Αύγουστο | Τα καλύτερα looks με φόρεμα για γυναίκες άνω των 50
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Κομψή τον Αύγουστο | Τα καλύτερα looks με φόρεμα για γυναίκες άνω των 50

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Claudia Schiffer | Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις φετινές διακοπές της στην Ελλάδα
NEWS

Claudia Schiffer | Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις φετινές διακοπές της στην Ελλάδα

Πριγκίπισσα Rajwa | Η υποδειγματική εμφάνιση στο πλευρό του συζύγου της, πρίγκιπα Hussein, μετά από ένα σημαντικό οικογενειακό ορόσημο
NEWS

Πριγκίπισσα Rajwa | Η υποδειγματική εμφάνιση στο πλευρό του συζύγου της, πρίγκιπα Hussein, μετά από ένα σημαντικό οικογενειακό ορόσημο

5 δραστικοί τρόποι για να μειώσετε τις ρυτίδες έκφρασης κοντά στο στόμα
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

5 δραστικοί τρόποι για να μειώσετε τις ρυτίδες έκφρασης κοντά στο στόμα

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Οι πιο ωραίες μίντι φούστες για το φθινόπωρο του 2025
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι πιο ωραίες μίντι φούστες για το φθινόπωρο του 2025

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η Top Gun εποχή για τη Leonor ξεκινά | Έτσι θα είναι η ζωή της μαθαίνοντας να πετάει με μαχητικά αεροσκάφη
NEWS

Η Top Gun εποχή για τη Leonor ξεκινά | Έτσι θα είναι η ζωή της μαθαίνοντας να πετάει με μαχητικά αεροσκάφη

Best of Network

Επίσημο: Το νέο Jeep Cherokee-όλα τα στοιχεία και εικόνες

Επίσημο: Το νέο Jeep Cherokee-όλα τα στοιχεία και εικόνες

4 Ferrari και 1 Bugatti-Τα αυτοκίνητα που έσπασαν ταμεία στο Monterey

4 Ferrari και 1 Bugatti-Τα αυτοκίνητα που έσπασαν ταμεία στο Monterey

Το πιο απλό beauty hack που θα λατρέψουν τα μαλλιά σου

Το πιο απλό beauty hack που θα λατρέψουν τα μαλλιά σου

Σιχαίνεσαι το skinny; 4 γραμμες τζιν που θα χαίρεσαι να φοράς το φθινόπωρο

Σιχαίνεσαι το skinny; 4 γραμμες τζιν που θα χαίρεσαι να φοράς το φθινόπωρο

Αμαλία Κωστοπούλου | Το οικονομικό καθαριστικό της θα το βρεις στο φαρμακείο

Αμαλία Κωστοπούλου | Το οικονομικό καθαριστικό της θα το βρεις στο φαρμακείο

Τι κρατάμε από το συναυλιακό καλοκαίρι του ’25;

Τι κρατάμε από το συναυλιακό καλοκαίρι του ’25;

Confetti French | Η πιο παιχνιδιάρικη πινελιά στο κλασικό γαλλικό μανικιούρ

Confetti French | Η πιο παιχνιδιάρικη πινελιά στο κλασικό γαλλικό μανικιούρ

Βόλος: &quot;Αν με βλέπει, τον καλώ να παραδοθεί&quot; - Η έκκληση του θείου του 40χρονου στον δράστη της γυναικοκτονίας [βίντεο]

Βόλος: "Αν με βλέπει, τον καλώ να παραδοθεί" - Η έκκληση του θείου του 40χρονου στον δράστη της γυναικοκτονίας [βίντεο]

5 μουσικοί που σιχαίνονταν τους Queen και τον Freddie Mercury

5 μουσικοί που σιχαίνονταν τους Queen και τον Freddie Mercury