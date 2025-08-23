Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα φέτος το καλοκαίρι

Μία ανατροπή έκρυβε το φετινό καλοκαίρι για τη βασίλισσα Καμίλα. Μπορεί η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη να απόλαυσε μερικές στιγμές ηρεμίας με το super yacht της στην Ελλάδα, όμως, φαίνεται ότι ένα σημαντικό πρόβλημα διακόπτει τη χαλάρωση που πάντα συνοδεύει τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το βρετανικό HELLO!, σμήνη από σφήκες φαίνεται να επιτίθενται συχνά στην κατοικία τους στο Sandringham, κάτι που ενοχλεί τόσο την ίδια όσο και τον βασιλιά Κάρολο.

Το Sandringham είναι το καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας στο Norfolk, όπου παραδοσιακά περνούν τις διακοπές, και ένα από τα πολλά ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο βασιλικών ακινήτων του βασιλιά Καρόλου. Υπενθυμίζεται ότι οι κήποι του είναι φέτος ανοιχτοί και για επισκέπτες συγκεκριμένες ώρες, με το πρόβλημα να αποκτά διττή διάσταση.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η βασίλισσα έκανε το σχόλιο αυτό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Ebor Festival, μια ιππική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ως προστάτιδα του ιπποδρόμου του York για τα εγκαίνια του νέου συγκροτήματος του ιπποδρόμου. Εκεί συνάντησε επίσης τον Harry και τη Seline Silk του Knavesmire Nectar και πρόσθεσε ότι οι μέλισσες στο ιδιωτικό της σπίτι στο Wiltshire έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.