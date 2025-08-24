Follow us

"Οι σωματοφύλακες" | Η Marie Chantal φωτογραφίζει τα πέντε της παιδιά σε χαρμόσυνη τελετή

Το οικογενειακό κλικ της στιλάτης socialite και επιχειρηματία.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
24-08-2025
Max Mumby/Indigo/Getty Images/Ideal Images

Με την οικογένειά της φαίνεται ότι περνά τις περισσότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού η Marie Chantal. Η στιλάτη επιχειρηματίας και socialite απόλαυσε τις διακοπές της στη χώρα μας μαζί με τον σύζυγό της, Παύλο Ντε Γκρες, και τα πέντε τους παιδιά, επιλέγοντας να κρατήσουν τις αποδράσεις τους σε ελληνικά νησιά σε ήρεμους τόνους.

"Οι σωματοφύλακες" | Η Marie Chantal φωτογραφίζει τα πέντε της παιδιά σε χαρμόσυνη τελετή

Στη συνέχεια, τα μέλη της οικογένειας Ντε Γκρες χώρισαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη μέχρι την επανένωσή τους στο πάρτι αρραβώνων της πολυαγαπημένης τους, Talita Von Furstenberg με τον Rocco Brignone. Πρόκειται για την ανιψιά της Marie Chantal, κόρη της μικρότερης αδερφής της, Alexandra von Fürstenberg.

marie chantal

Το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου, η σύζυγος του Παύλου ανέβασε μία φωτογραφία με οικογενειακό χαρακτήρα. Στο κλικ, η Marie Chantal φωτογραφίζει τα πέντε της παιδιά, με την Μαρία Ολυμπία και του; Κωνσταντίνο – Αλέξιο, Αχιλλέα – Ανδρέα, Οδυσσέα – Κίμωνα, Αριστείδη – Σταύρο να ποζάρουν με επίσημο look προφανώς πριν την τέλεση ενός ευχάριστου γεγονότος. "Οι σωματοφύλακες", έγραψε η επιχειρηματίας στο κείμενο που συνόδευσε τη φωτογραφία. 
 

