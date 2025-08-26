Follow us

Search

Οι παράξενες συνήθειες που είχε η βασίλισσα Ελισάβετ όταν ταξίδευε με αεροπλάνο

Μια έμπιστη αεροσυνοδός της British Airways αποκάλυψε εκπληκτικές λεπτομέρειες σχετικά με τα αεροπορικά ταξίδια της βασίλισσας Ελισάβετ και τις ασυνήθιστες συνήθειές της στις πτήσεις.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26-08-2025
Getty Images

Ως βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ελισάβετ πραγματοποίησε περίπου 285 κρατικές επισκέψεις στο εξωτερικό, πολλές από τις οποίες σε μακρινές ηπείρους, και μεταξύ βασιλικών δεξιώσεων και διπλωματικών υποχρεώσεων, η μονάρχης ανέπτυξε ορισμένες συνήθειες και παραδόσεις που τη συνόδευαν σε κάθε πτήση της.

Παράξενες συνήθειες

Η Elizabeth Evans, μία από τις πιο έμπιστες αεροσυνοδούς της British Airways, της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξίδευε η βασίλισσα, αποκάλυψε σε ημερολόγιο τις πιο παράξενες συνήθειες της μονάρχη κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της. Η ανιψιά της Ελισάβετ βρήκε αυτά τα γραπτά από την περιοδεία της βασίλισσας στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία το 1989 και αποφάσισε να μοιραστεί τις σημειώσεις της θείας της με την Mail Online.

Ορισμένες από τις σημειώσεις της ανέφεραν ότι η βασίλισσα είχε ένα σύνολο αυστηρών κανόνων που διανεμήθηκαν στο πλήρωμα, ένας από τους οποίους ανέφερε ότι η βασίλισσα ταξίδευε με τα δικά της μαξιλάρια και ότι μόλις η μονάρχης κοιμόταν, κανείς δεν έπρεπε να την ενοχλήσει ή να την ξυπνήσει, ακόμα κι αν το αεροπλάνο είχε προσγειωθεί.

Λέγεται ότι η βασίλισσα ταξίδευε συχνά με σημαντικούς πολιτικούς και είχε επίσης τους δικούς της κανόνες για την υποδοχή τους: "Η Αυτού Μεγαλειότητα συνήθως προτιμούσε ένα μαρτίνι πριν φτάσουν οι καλεσμένοι της". Το προσωπικό της βασίλισσας την ενημέρωσε για τα ονόματα των καλεσμένων, τι ώρα θα σερβίρονταν τα κοκτέιλ και ποιοι μάγειρες θα ήταν στο σκάφος. 

Βασιλικά δείπνα στο αεροπλάνο

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η βασίλισσα απολάμβανε τα Velamints, τα παραγγέλνει σε ένα μπολ για την απογείωση και στο καμαρίνι της κατά τη διάρκεια της πτήσης, και ήταν απαραίτητο κανένα μέλος του πληρώματος να μην περάσει από τη Βασιλική Καμπίνα χωρίς προηγούμενη άδεια.

Για το δείπνο, έπρεπε να ακολουθηθεί το ίδιο πρωτόκολλο όπως και στην ξηρά: Η Αυτού Μεγαλειότητα θα σερβιριζόταν πρώτη, ακολουθούμενη από τις γυναίκες καλεσμένες και τους υπόλοιπους θαμώνες "κατά σειρά σπουδαιότητας ".

Η Elizabeth Evans μάλιστα, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά της ήταν η θητεία της στο Κόνκορντ τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν η βασίλισσα ταξίδεψε από την Ινδία στο Λονδίνο για το Ασημένιο Ιωβηλαίο της.

Διαβάστε Επίσης

Οι παράξενες συνήθειες που είχε η βασίλισσα Ελισάβετ όταν ταξίδευε με αεροπλάνο

Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του

Tags

Latest

Τα chic παλτό και μπουφάν που θα ανανεώσουν το χειμερινό στιλ σας
ΜΟΔΑ

Τα chic παλτό και μπουφάν που θα ανανεώσουν το χειμερινό στιλ σας

Arrieta Morales | Η στενή φιλία με την ξαδέλφη της, Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες και οι διακοπές στο Πόρτο Χέλι, το αγαπημένο μέρος του παππού της, Κωνσταντίνου
NEWS

Arrieta Morales | Η στενή φιλία με την ξαδέλφη της, Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες και οι διακοπές στο Πόρτο Χέλι, το αγαπημένο μέρος του παππού της, Κωνσταντίνου

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι καλύτερες denim φούστες για τις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι καλύτερες denim φούστες για τις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Skincare Error | Οι βασικές ενδείξεις ότι η ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας είναι ακατάλληλη για τις ανάγκες σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skincare Error | Οι βασικές ενδείξεις ότι η ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας είναι ακατάλληλη για τις ανάγκες σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η παρατήρηση της πριγκίπισσας Diana στη βασίλισσα Ελισάβετ σε οικογενειακό τραπέζι | Η αμήχανη στιγμή ανάμεσα στις δύο γυναίκες
NEWS

Η παρατήρηση της πριγκίπισσας Diana στη βασίλισσα Ελισάβετ σε οικογενειακό τραπέζι | Η αμήχανη στιγμή ανάμεσα στις δύο γυναίκες

Eat Chic | Το Makris Athens και ο Πέτρος Δήμας πετούν για Λονδίνο
ENTERTAINMENT

Eat Chic | Το Makris Athens και ο Πέτρος Δήμας πετούν για Λονδίνο

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
Fashion Trends | Τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 θα φορέσουμε (ξανά) καφέ
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Fashion Trends | Τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025-26 θα φορέσουμε (ξανά) καφέ

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Melanie Griffith | Το ιδιαίτερο παπούτσι που φόρεσε στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση μαζί με την κόρη της, Dakota Johnson
NEWS

Melanie Griffith | Το ιδιαίτερο παπούτσι που φόρεσε στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση μαζί με την κόρη της, Dakota Johnson

Στιλιστικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε κομψές τη μεταβατική περίοδο
STREET STYLE

Στιλιστικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε κομψές τη μεταβατική περίοδο

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ

Best of Network

Yangwang U9 Track Edition: Νέο ρεκόρ ταχύτητας ηλεκτρικών αυτοκινήτων-Δείτε με πόσα πήγε

Yangwang U9 Track Edition: Νέο ρεκόρ ταχύτητας ηλεκτρικών αυτοκινήτων-Δείτε με πόσα πήγε

Ανάλυση: Γιατί η κυβέρνηση ρίχνει &quot;όλα τα λεφτά&quot; στη νέα φορολογική κλίμακα

Ανάλυση: Γιατί η κυβέρνηση ρίχνει "όλα τα λεφτά" στη νέα φορολογική κλίμακα

Chrome Dagger Nails | Το νέο μανικιούρ της Kylie Jenner είναι η εκκεντρική πρόταση που λίγες γυναίκες μπορούν να υποστηρίξουν

Chrome Dagger Nails | Το νέο μανικιούρ της Kylie Jenner είναι η εκκεντρική πρόταση που λίγες γυναίκες μπορούν να υποστηρίξουν

Skincare Restart | Οι beauty συνήθειες που θα υιοθετήσεις το φθινόπωρο για υγιή και λαμπερή επιδερμίδα

Skincare Restart | Οι beauty συνήθειες που θα υιοθετήσεις το φθινόπωρο για υγιή και λαμπερή επιδερμίδα

UBS: &quot;Buy the dip&quot; στις ευρωπαϊκές μετοχές αλλά με προσοχή – Οι 6 καταλύτες που μπορεί να προκαλέσουν ισχυρό ράλι και οι 6 κίνδυνοι για bear market

UBS: "Buy the dip" στις ευρωπαϊκές μετοχές αλλά με προσοχή – Οι 6 καταλύτες που μπορεί να προκαλέσουν ισχυρό ράλι και οι 6 κίνδυνοι για bear market

5 πράγματα που θέλουν τα παιδιά μας από εμάς, αλλά δεν μπορούν να μας τα πουν

5 πράγματα που θέλουν τα παιδιά μας από εμάς, αλλά δεν μπορούν να μας τα πουν

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Φεστιβάλ Κολωνού 2025: 20 θεατρικές παραστάσεις στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων

Φεστιβάλ Κολωνού 2025: 20 θεατρικές παραστάσεις στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων

Γιατί φέτος όλοι πήραμε τα βουνά;

Γιατί φέτος όλοι πήραμε τα βουνά;