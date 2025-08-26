Οι παράξενες συνήθειες που είχε η βασίλισσα Ελισάβετ όταν ταξίδευε με αεροπλάνο

Ως βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ελισάβετ πραγματοποίησε περίπου 285 κρατικές επισκέψεις στο εξωτερικό, πολλές από τις οποίες σε μακρινές ηπείρους, και μεταξύ βασιλικών δεξιώσεων και διπλωματικών υποχρεώσεων, η μονάρχης ανέπτυξε ορισμένες συνήθειες και παραδόσεις που τη συνόδευαν σε κάθε πτήση της.

Παράξενες συνήθειες

Η Elizabeth Evans, μία από τις πιο έμπιστες αεροσυνοδούς της British Airways, της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξίδευε η βασίλισσα, αποκάλυψε σε ημερολόγιο τις πιο παράξενες συνήθειες της μονάρχη κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της. Η ανιψιά της Ελισάβετ βρήκε αυτά τα γραπτά από την περιοδεία της βασίλισσας στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία το 1989 και αποφάσισε να μοιραστεί τις σημειώσεις της θείας της με την Mail Online.

Ορισμένες από τις σημειώσεις της ανέφεραν ότι η βασίλισσα είχε ένα σύνολο αυστηρών κανόνων που διανεμήθηκαν στο πλήρωμα, ένας από τους οποίους ανέφερε ότι η βασίλισσα ταξίδευε με τα δικά της μαξιλάρια και ότι μόλις η μονάρχης κοιμόταν, κανείς δεν έπρεπε να την ενοχλήσει ή να την ξυπνήσει, ακόμα κι αν το αεροπλάνο είχε προσγειωθεί.

Λέγεται ότι η βασίλισσα ταξίδευε συχνά με σημαντικούς πολιτικούς και είχε επίσης τους δικούς της κανόνες για την υποδοχή τους: "Η Αυτού Μεγαλειότητα συνήθως προτιμούσε ένα μαρτίνι πριν φτάσουν οι καλεσμένοι της". Το προσωπικό της βασίλισσας την ενημέρωσε για τα ονόματα των καλεσμένων, τι ώρα θα σερβίρονταν τα κοκτέιλ και ποιοι μάγειρες θα ήταν στο σκάφος.

Βασιλικά δείπνα στο αεροπλάνο

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η βασίλισσα απολάμβανε τα Velamints, τα παραγγέλνει σε ένα μπολ για την απογείωση και στο καμαρίνι της κατά τη διάρκεια της πτήσης, και ήταν απαραίτητο κανένα μέλος του πληρώματος να μην περάσει από τη Βασιλική Καμπίνα χωρίς προηγούμενη άδεια.

Για το δείπνο, έπρεπε να ακολουθηθεί το ίδιο πρωτόκολλο όπως και στην ξηρά: Η Αυτού Μεγαλειότητα θα σερβιριζόταν πρώτη, ακολουθούμενη από τις γυναίκες καλεσμένες και τους υπόλοιπους θαμώνες "κατά σειρά σπουδαιότητας ".

Η Elizabeth Evans μάλιστα, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά της ήταν η θητεία της στο Κόνκορντ τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν η βασίλισσα ταξίδεψε από την Ινδία στο Λονδίνο για το Ασημένιο Ιωβηλαίο της.