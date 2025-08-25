Follow us

Ποια σταρ του Χόλιγουντ έχει φορέσει σε ταινία την τιάρα της Mette-Marit της Νορβηγίας;

Πολύ πριν γίνει το αγαπημένο κόσμημα της Mette-Marit της Νορβηγίας, η τιάρα έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο όταν η Cate Blanchett τη φόρεσε στη μεγάλη οθόνη.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25-08-2025
Getty Images

Όταν η Mette-Marit παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Haakon της Νορβηγίας το 2001, οι πεθερικά της, ο βασιλιάς Harald και η βασίλισσα Sonja της Νορβηγίας, της έκαναν δώρο μια πολύ ξεχωριστή τιάρα, την οποία φόρεσε την ημέρα του γάμου της.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν, ωστόσο, είναι ότι το κόσμημα έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, καθώς λέγεται ότι το φόρεσε η ηθοποιός Cate Blanchett σε μια ταινία του 1999.

Κι όμως! H εντυπωσιακή τιάρα που δημιουργήθηκε το 1910 έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο, πριν ακόμη γίνει η αγαπημένη της μελλοντικής βασίλισσας της Νορβηγίας.

Ποια σταρ του Χόλιγουντ έχει φορέσει σε ταινία την τιάρα της Mette-Marit της Νορβηγίας;
Getty Images

Πώς μοιάζει η τιάρα Marguerite de Mette-Marit της Cate Blanchett;

Η τιάρα Diamond Daisy Bandeau, έκανε το μεγάλο ντεμπούτο της στις 25 Αυγούστου 2001, όταν η Mette-Marit το φόρεσε στην ημέρα του γάμου της με τον πρίγκιπα Haakon της Νορβηγίας, μαζί με το νυφικό της, σχεδιασμένο από τον Ove Harder Finseth.

Mette-Marit Tjessem
Getty Images

Έκτοτε έχει γίνει η πιο εμβληματική τιάρα της Mette-Marit. Ωστόσο, πριν γίνει η αγαπημένη της, τη φόρεσε η Cate Blanchett στην ταινία του 1999 "Ένας Ιδανικός Σύζυγος". Η Blanchett φόρεσε την περίφημη τιάρα σε μια σκηνή με ένα αέρινο φόρεμα εποχής σε χρώμα λεβάντας.

Οι royals της Νορβηγίας φόρεσαν ιστορικές τιάρες σε επίσημη εκδήλωση

