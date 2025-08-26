Melanie Griffith | Το ιδιαίτερο παπούτσι που φόρεσε στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση μαζί με την κόρη της, Dakota Johnson

Είναι από τις ηθοποιούς που (πλέον) πραγματοποιούν σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις. Εξαίρεση στον κανόνα της Melanie Griffith αποτέλεσε η πρεμιέρα της ταινίας Splitsville στο Los Angeles, με την ηθοποιό να περπατά το κόκκινο χαλί μαζί με την κόρη της, Dakota Johnson – στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση από το 2023. Όμως, αυτό δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που σαγήνευσε τους θαυμαστές της σταρ.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα ένα – ένα. Για την εμφάνισή της, η Griffith επέλεξε ένα κομψό κρεμ κοστούμι, με υπερμεγέθεις λεπτομέρειες. Το loose παντελόνι της βρισκόταν σε πλήρη αρμονία με το πουκάμισο που το συνόδευαν. Αυτό, όμως, που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το παπούτσι τους: ένα ζευγάρι sneakers με τακούνι, το λεγόμενο Sneex.

Getty Images

Courtesy of Sneex

Πρόκειται για ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα μεν παπούτσια της σεζόν, αγαπημένα δε αρκετών celebrities – όπως η Oprah Winfrey και η Reese Witherspoon. Η Melanie Griffith επέλεξε το συγκεκριμένο υβρίδιο ανάμεσα σε sneakers και ψηλοτάκουνα σε κρεμ απόχρωση, σε πλήρη χρωματική συμφωνία με τα υπόλοιπα pieces του look της.