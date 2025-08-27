Follow us

George & Amal Clooney | Έφτασαν στη Βενετία πιασμένοι χέρι - χέρι

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του κατέφτασαν στην ιταλική πόλη για το κινηματογραφικό της φεστιβάλ.

27-08-2025
Στην αγαπημένη τους Ιταλία και τη Βενετία κατέφτασαν ο George Clooney και η σύζυγός του, Amal. Ο Χολιγουντιανός σταρ και η δικηγόρος ανθρώπινων δικαιωμάτων βρίσκονται στην ιταλική πόλη για το εμβληματικό κινηματογραφικό φεστιβάλ, του οποίου η 82η εκδοχή ξεκινά σήμερα με μία λαμπερή τελετή έναρξης και τη νέα ταινία του Paolo Sorrentino, La Grazia, στο Lido. 

George και Amal Clooney απαθανατίστηκαν στην κλασική γόνδολα με resort chic looks, μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή του Capri style, με τον πρώτο να επιλέγει ένα Polo shirt και τη σύζυγό του ένα φόρεμα σε lemon απόχρωση.

Getty Images

Ο δημοφιλής ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο Jay Kelly, τη νέα ταινία του Noah Baumbach, έχοντας στο πλευρό του, τον Adam Sandler. Το cast συμπληρώνουν οι Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Jim Broadbent και Greta Gerwig. Η ταινία περιγράφεται ως ένα συναισθηματικό road-trip ενηλικίωσης με άλλοτε αστείες και άλλοτε σοβαρές στιγμές και αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας αυτή την εβδομάδα. 

