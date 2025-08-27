Cate Blanchett | Chic άφιξη στη Βενετία για τη νέα της ταινία σε συμπαραγωγή με τη Saint Laurent Productions

Ξεκινάει σήμερα 27 Αυγούστου το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Για δέκα ημέρες η Ιταλία θα γίνει πόλος έλξης για τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ και όχι μόνο.

Φέτος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025. Η κριτική επιτροπή θα περιλαμβάνει τον Ιρανό σκηνοθέτη Mohammad Rasoulof και τη Γαλλίδα σκηνοθέτη Julia Ducournau. Στο διαγωνιστικό τμήμα, ο Paolo Sorrentino πρόκειται να ανοίξει το φεστιβάλ με τη νέα του ταινία La Grazia.

Η ταινία μεγάλου μήκους του Luca Guadagnino, "After the Hunt" με τους Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, υπόσχεται πολλές εκπλήξεις. Τέλος, ο Guillermo del Toro αναμένεται να παρουσιάσει την ταινία "Φρανκενστάιν" , με πρωταγωνιστές τους Jacob Elordi και Oscar Isaac.

Οι George Clooney, Jude Law, Callum Turner θα δώσουν επίσης το "παρών" στο κόκκινο χαλί της Μόστρα. Την Τρίτη μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Cate Blanchett κατά την άφιξή της στο Lido. Ντυμένη σε minimal ύφος με ένα κοστούμι σε οθδέτερο τόνο και λευκό πουκάμισο η σταρ έδωσε ένα ακόμη μάθημα στυλ!

Getty Images

Η ηθοποιός μαζί με τον Adam Driver είναι, οι πρωταγωνιστές της τελευταίας ταινίας του Jim Jarmusch. Πέντε χρόνια μετά την ταινία The Dead Don’t Die, ο Jarmusch επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα ποιητικό κινηματογραφικό φιλμ.

Με τον τίτλο "Father Mother Sister Brother", η ταινία είναι μια συμπαραγωγή με τη Saint Laurent Productions. Εξερευνά τα γενεαλογικά χάσματα, από τις ομιχλώδεις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι την γκρίζα κομψότητα του Παρισιού και τους δρόμους του Δουβλίνου.

Stefano Mazzola/GC Images/Getty Images/Ideal Image

Αυτή η οικογενειακή οδύσσεια εξασφάλισε μια θέση στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας του 2025. Φήμες έλεγαν ότι επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα στις Κάννες.