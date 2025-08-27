Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | 10 ταινίες που ανυπομονούν να δουν οι σινεφίλ

Το 82ο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας ξεκινά μετατρέποντας την ιταλική πόλη, στο σημείο του χάρτη που δεκάδες ιστορίες ξεδιπλώνονται στη μεγάλη οθόνη σε παγκόσμια πρώτη, με τους πρωταγωνιστές τους να δίνουν το παρών και να ξεχωρίζουν τόσο για τις ερμηνείες όσο και τις red carpet εμφανίσεις του. Με το La Grazia, τη νέα πρόταση του Paolo Sorrentino, να δίνει το έναυσμα έναρξης του φεστιβάλ και το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου να ακολουθεί, αρκετές είναι οι ταινίες που οι απανταχού σινεφίλ ανυπομονούν να δουν, είτε διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα είτε όχι.

Getty Images

Ο κινηματογραφικός Sorrentino και η La Grazia στιγμή του

Η νέα ταινία του Paolo Sorrentino με πρωταγωνιστές τους Toni Servillo και Anna Ferzetti κάνει φέτος ανοίγει το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το βράδυ της 27ης του Αυγούστου, στη Sala Grande του Palazzo del Cinema στο Lido. Σε σκηνοθεσία και σενάριο του ίδιου, η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Sorrentino στον διαγωνισμό ύστερα από τον θρίαμβο του "The Hand of God" το 2021. Το έργο περιγράφεται ως μια "ιστορία αγάπης", που συνδυάζει οπτική κομψότητα, πολιτικό υπόβαθρο και αισθητική ενδοσκόπηση, από εκείνες που μόνος ο Ιταλός μαέστρος της εικόνας γνωρίζει να προσφέρει.

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει στις ρίζες του μέσω του Bugonia

O σπουδαίος Έλληνας δημιουργός υπογράφει την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του sci-fi μαύρης κωμωδίας στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα της 82ης Μόστρα της Βενετίας, στις 28 Αυγούστου. Η ταινία είναι αγγλόφωνο remake του cult νοτιοκορεατικού Save the Green Planet! (2003), σε σενάριο του Will Tracy και πρωταγωνίστρια την Emma Stone, μαζί με τους Jesse Plemons, Aidan Delbis, Σταύρο Χαλκιά και Alicia Silverstone. Η ιστορία εστιάζει σε δύο συνωμοσιολόγους που απαγάγουν την επικεφαλής μιας μεγάλης εταιρείας, θεωρώντας την εξωγήινο που απειλεί τη Γη.

George Clooney και Adam Sandler σε κωμικό ραντεβού στο Jay Kelly

Τις πρώτες ημέρες του Φεστιβάλ κάνει – μεταξύ άλλων – παγκόσμια πρεμιέρα και η νέα ταινία του Noah Baumbach, σε κοινό σενάριο με την Emily Mortimer και τον George Clooney και τον Adam Sandler στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το cast συμπληρώνουν οι Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Jim Broadbent και Greta Gerwig. Η ταινία περιγράφεται ως ένα συναισθηματικό road-trip ενηλικίωσης με άλλοτε αστείες και άλλοτε σοβαρές στιγμές.

Getty Images

Η Sofia Coppola τιμά τον Marc Jacobs

Η εμβληματική σκηνοθέτις παρουσιάζει το Marc by Sofia, μια βιογραφική δραματική ταινία που επικεντρώνεται στη ζωή και το έργο του διάσημου σχεδιαστή μόδας Marc Jacobs. Μέσα από την οπτική της Coppola, η ταινία εξερευνά τα προσωπικά και επαγγελματικά μονοπάτια του Jacobs, τις προκλήσεις της βιομηχανίας της μόδας και την καλλιτεχνική του εξέλιξη. Με έμφαση στο στιλ και την αισθητική, το φιλμ προσφέρει μια εσωτερική ματιά στην προσωπικότητα του σχεδιαστή και τις επιρροές του. Η προβολή γίνεται εκτός διαγωνιστικού στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, προσφέροντας μία διαφορετική προσέγγιση στο βίο ενός δημιουργού που συνεχίζει να εμπνέει.

Ο Frankenstein "προσγειώνεται" στη Βενετία

Το όνειρο του Guillermo del Toro παίρνει σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη με την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου στο διαγωνιστικό τμήμα (Golden Lion) του 82ου Φεστιβάλ της Βενετίας στις 30 Αυγούστου 2025. Ο del Toro υπογράφει το σκηνοθεσία και σενάριο μίας μεγαλεπήβολης μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος της Mary Shelley, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Oscar Isaac (ως Victor Frankenstein) και Jacob Elordi (ως το τέρας), πλαισιωμένοι από τους Mia Goth, Christoph Waltz, Charles Dance και άλλους σπουδαίους ηθοποιούς.

Η Julia Roberts πρωταγωνιστεί σε ένα σύγχρονο ψυχολογικό θρίλερ

Το After the Hunt είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ του Luca Guadagnino, όπου η Julia Roberts ερμηνεύει την Alma, μια καθηγήτρια που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τραγική σεξουαλική κακοποίηση που εμπλέκει έναν από τους φοιτητές της και έναν συνάδελφό της. Η ταινία εξερευνά θέματα εξουσίας, θυματοποίησης και δικαιοσύνης, σε ένα σκοτεινό και έντονο πλαίσιο, το οποίο ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει το στιλ του Guadagnino. Παρά το σκληρό σενάριο, το φιλμ διατηρεί μια βαθιά συναισθηματική διάσταση και έντονη δραματικότητα. Η πρεμιέρα γίνεται εκτός διαγωνιστικού στις 29 Αυγούστου 2025, προσφέροντας ένα δυνατό κοινωνικό σχόλιο μέσα από μια κινηματογραφική αφήγηση υψηλής αισθητικής.

Μία δυναμική πρεμιέρα διά χειρός Kathryn Bigelow

Η Kathryn Bigelow επιστρέφει με το A House of Dynamite, ένα έντονο πολιτικό θρίλερ που επικεντρώνεται στην κρίση που προκαλεί η εκτόξευση ενός μυστηριώδους πυρηνικού πυραύλου. Η ταινία εστιάζει στην αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης και των μυστικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις εντάσεις που προκύπτουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρωταγωνιστούν οι Idris Elba και Rebecca Ferguson. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 2 Σεπτεμβρίου.

Getty Images

Ο Jude Law φέρνει πολιτικό αέρα στη Βενετία

Στο The Wizard of the Kremlin, ο Olivier Assayas παρουσιάζει ένα πολιτικό θρίλερ που εξερευνά την ιστορία του Βλαντιμίρ Πούτιν μέσα από τα μάτια του Vadim Baranov, ενός Ρώσου ειδικού στην επικοινωνία. Η ταινία αποτυπώνει τις σκοτεινές πτυχές της μετα-σοβιετικής Ρωσίας και την άνοδο του Πούτιν στην εξουσία, εστιάζοντας στις μηχανισμούς χειραγώγησης και προπαγάνδας. Με πρωταγωνιστές τους Paul Dano και Jude Law, η ταινία επιχειρεί να αποκαλύψει τα μυστικά και τις πολιτικές ίντριγκες που οδήγησαν στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση. Η παγκόσμια πρεμιέρα γίνεται στο διαγωνιστικό τμήμα της Μόστρας στις 31 Αυγούστου 2025, προσφέροντας μια βαθιά πολιτική ανάλυση μέσα από τον χαρακτηριστικό ψυχρό και αναλυτικό φακό του Assayas.

Rich Polk/The Hollywood Reporter via Getty Images/Ideal Images

Η Amanda Seyfried γίνεται η Ann Lee

Η Mona Fastvold σκηνοθετεί το The Testament of Ann Lee, μία ιστορική μουσική δραματική ταινία που ακολουθεί τη ζωή της Ann Lee, ηγέτιδας της θρησκευτικής αίρεσης Shakers τον 18ο αιώνα. Η Amanda Seyfried πρωταγωνιστεί σε έναν διαφορετικό ρόλο, καθώς η ιστορία παρουσιάζει τις θρησκευτικές αντιλήψεις και τις κοινωνικές προκλήσεις της εποχής. Η ταινία συνδυάζει ιστορική πιστότητα με δραματική ένταση και μουσική, κάνοντας πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα της Βενετίας την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Getty Images

Μία οικογενειακή περιπέτεια με την Cate Blanchett

Ο Jim Jarmusch επιστρέφει δυναμικά στο διαγωνιστικό της Μόστρα με μία σπονδυλωτή ταινία, χωρισμένη σε τρία αφηγηματικά μέρη (Father, Mother, Sister Brother), γυρισμένα σε ΗΠΑ, Ιρλανδία και Γαλλία αντίστοιχα. Μέσα από το χαρακτηριστικό του λιτό στυλ και την υπαρξιακή ατμόσφαιρα, ο Jarmusch καταγράφει τις συναισθηματικές εντάσεις, τις απώλειες και την ανάγκη για επαφή μέσα από τέσσερις διακριτές οικογενειακές ιστορίες.

Το πρωταγωνιστικό cast περιλαμβάνει τους: Cate Blanchett, Adam Driver, Vicky Krieps, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Indya Moore, Tom Waits και Luka Sabbat. Η ταινία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα της 82ης Μόστρα στις 3 Σεπτεμβρίου 2025.