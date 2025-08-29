Βασίλισσα Σοφία | Όταν η τιάρα της θείας της έλαμψε σε μια από τις τελευταίες επιδείξεις μόδας του Gianni Versace

Αυτή την εβδομάδα, ο βασιλιάς Κάρολος έχασε μια από τις πρώτες ξαδέρφες του, την πριγκίπισσα Δωροθέα της Έσσης, η οποία πέθανε την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 91 ετών και γεννήθηκε το 1934.

Εκτός από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η είδηση ​​του θανάτου της έχει σχεδόν σίγουρα φτάσει και στο Παλάτι Zarzuela. Η πριγκίπισσα Δωροθέα ήταν θεία της βασίλισσας Σοφίας και, ως εκ τούτου, ήταν μία από τους καλεσμένους στον γάμο της με τον βασιλιά Χουάν Κάρλος τον Μάιο του 1962 στην Αθήνα.

Getty Images Η Σοφία και ο Ισπανός βασιλιάς Χουάν Κάρλος με την στολή του Ισπανικού Στρατού, ποζάρουν με τους καλεσμένους του γάμου τους στην Αθήνα, στις 14 Μαΐου 1962.

Στον γάμο της με τον Χουάν Κάρλος, η Σοφία φόρεσε την Prussian Tiara, την ίδια τιάρα μάλιστα κοσμούσε το κεφάλι της βασίλισσας Letizia την ημέρα που παντρεύτηκε τον Φίλιππο τον Μάιο του 2004.

Getty Images

Η τιάρα στο catwalk του Gianni Versace

Μια από τις πιο iconic τιάρες της Δωροθέας ωστόσο, η περίφημη Hesse Aquamarine Tiara είχε κληροδοτηθεί στη Σοφία της Ισπανίας. Και οι fashion experts έχουν ανακαλύψει πως η λίγους μήνες πριν δολοφονηθεί ο Giani Versace στο Μαϊάμι, το μοντέλο Chandra North περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας την Hesse Aquamarine Tiara για την τελευταία ανοιξιάτικη/καλοκαιρινή συλλογή του σχεδιαστή το 1997.

Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images/Ideal Image

Σύμφωνα με το βασιλικό blog Royal Watcher, η τιάρα δόθηκε στην πριγκίπισσα Δωροθέα από έναν από τους ξαδέλφους της, τον πρίγκιπα Λουδοβίκο της Έσσης, και παρέμεινε στην κατοχή της μέχρι το 1996, όταν δημοπρατήθηκε μαζί με πολλά άλλα κοσμήματα-κειμήλια από τον οίκο Sotheby's. Στολισμένη με διαμάντια σε σχήμα τριαντάφυλλου και διακοσμημένη με πέντε ακουαμαρίνες, η τιάρα ανήκε αρχικά στη Μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ της Ρωσίας και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την επίδειξη του Giani Versace.

Σύμφωνα με το Vanity Fair, η Δωροθέα ήταν μόλις εννέα ετών όταν ο πατέρας της έμεινε ορφανός από τον θάνατο του πρίγκιπα Cristobal της Έσσης , πιλότου της Luftwaffe, σε αεροπορικό δυστύχημα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε και έγινε σύζυγος του Jorge Guillermo του Ανόβερου, αλλά μετά από ένα διάστημα στα κάστρα της νέας οικογένειάς της στη Γερμανία, η νεαρή Δωροθέα μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να περάσει χρόνο με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, κατόπιν πρόσκλησης του θείου της Φίλιππου, δοιύκα του Εδιμβούργου.