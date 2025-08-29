Christy Turlington | Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 21χρονη κόρη της, Grace Burns

Μία πραγματικά σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Christy Turlington με την κόρη της, Grace Burns, το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου. Το θρυλικό μοντέλο των 90s και η 21χρονη κόρη της έδωσαν το παρών στην τελετή απονομής των ετήσιων Diane von Furstenberg Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βενετία.
Για την εμφάνισή της, η Christy Turlington επέλεξε ένα μεταξωτό μαύρο φόρεμα διαφόρων υφασμάτων, το οποίο συνδύασε με ασορτί γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα chic updo. Με τη σειρά της, η Grace Burns επέλεξε ένα maxi πουά φόρεμα με χαλαρή ουρά, με τα μαλλιά της να είναι πιασμένα πάνω και τις αφέλειες της να ξεχωρίζουν.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, το μοντέλο με τη ξεχωριστή καριέρα τιμήθηκε με το DVF Leadership Award για το έργο του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Every Mother Counts. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο Teatro Goldoni, με τη βραδιά να θυμίζει κομψό gala.