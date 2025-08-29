Christy Turlington | Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 21χρονη κόρη της, Grace Burns

Μία πραγματικά σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Christy Turlington με την κόρη της, Grace Burns, το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου. Το θρυλικό μοντέλο των 90s και η 21χρονη κόρη της έδωσαν το παρών στην τελετή απονομής των ετήσιων Diane von Furstenberg Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βενετία.

Για την εμφάνισή της, η Christy Turlington επέλεξε ένα μεταξωτό μαύρο φόρεμα διαφόρων υφασμάτων, το οποίο συνδύασε με ασορτί γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα chic updo. Με τη σειρά της, η Grace Burns επέλεξε ένα maxi πουά φόρεμα με χαλαρή ουρά, με τα μαλλιά της να είναι πιασμένα πάνω και τις αφέλειες της να ξεχωρίζουν.

Andreas Rentz/Getty Images/Ideal Images

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, το μοντέλο με τη ξεχωριστή καριέρα τιμήθηκε με το DVF Leadership Award για το έργο του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Every Mother Counts. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο Teatro Goldoni, με τη βραδιά να θυμίζει κομψό gala.

