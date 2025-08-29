Follow us

Christy Turlington | Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 21χρονη κόρη της, Grace Burns

Το θρυλικό top model των 90s τιμήθηκε με το DVF Leadership Award στα ετήσια Diane von Furstenberg Awards, με την κόρη της να βρίσκεται στο πλευρό της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
29-08-2025
Kevin Winter/Getty Images/Ideal Images

Μία πραγματικά σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Christy Turlington με την κόρη της, Grace Burns, το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου. Το θρυλικό μοντέλο των 90s και η 21χρονη κόρη της έδωσαν το παρών στην τελετή απονομής των ετήσιων Diane von Furstenberg Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βενετία.

Christy Turlington | Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 21χρονη κόρη της, Grace Burns

Για την εμφάνισή της, η Christy Turlington επέλεξε ένα μεταξωτό μαύρο φόρεμα διαφόρων υφασμάτων, το οποίο συνδύασε με ασορτί γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα chic updo. Με τη σειρά της, η Grace Burns επέλεξε ένα maxi πουά φόρεμα με χαλαρή ουρά, με τα μαλλιά της να είναι πιασμένα πάνω και τις αφέλειες της να ξεχωρίζουν.

Christy Turlington κόρη
Andreas Rentz/Getty Images/Ideal Images

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, το μοντέλο με τη ξεχωριστή καριέρα τιμήθηκε με το DVF Leadership Award για το έργο του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Every Mother Counts. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο Teatro Goldoni, με τη βραδιά να θυμίζει κομψό gala. 
 

