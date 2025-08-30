Νέος βασιλικός γάμος | Ποιος γνωστός ράπερ παντρεύεται την πριγκίπισσα Sheikha Mahra, κόρη του Εμίρη του Ντουμπάι;

H Sheikha Mahra δεν είναι μια συνηθισμένη royal. Η εντυπωσιακή πριγκίπισσα και κόρη του Εμίρη του Ντουμπάι, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, έχει κάνει κάτι αδιανόητο κόντρα στην αυστηρή εθιμοτυπία της βασιλικής οικογένειας των Εμιράτων: Έχει ανακοινώσει το διαζύγιό της από τον Sheikh Mana bin Mohammed Al Maktoum, στο Instagram.

Τώρα, η Sheikha Mahra, γίνεται παγκόσμια πρωτοσέλιδο και το κάνει για έναν απροσδόκητο λόγο: τον αρραβώνα της με τον διάσημο ράπερ French Montana.

Ο French Montana έχει πλούσιο παρελθόν τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στη μουσική του καριέρα! Πρώην σύζυγος της Deen Kharbouch, πατέρας ενός γιου και πρώην σύντροφος της Khloé Kardashian, όπως επιβεβαιώνει η αμερικανική ιστοσελίδα TMZ.

Getty Images O French Montana και ο Diddy στα παρασκήνια των 2017 BET Awards στο Microsoft Theater τον Ιούνιο του 2017 στο Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι είναι καιρό μαζί, ενώ έ

χουν εμφανιστεί μαζί από το 2024 σε

πολυτελή εστιατόρια στο Μαρόκο,

βόλτες με καμήλες στην έρημο αλλά και ρομαντικά ταξίδια στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το TMZ, η πρόταση γάμου φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον περασμένο Ιούνιο, λίγες μέρες αφότου ο ράπερ περπάτησε στην πασαρέλα.