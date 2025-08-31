"He Said, She Said": Το νέο ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Lively εναντίον Baldoni υπόσχεται να δείξει αδημοσίευτο υλικό

Η διαμάχη μεταξύ της ηθοποιού Blake Lively και του συμπρωταγωνιστή της και σκηνοθέτη, Justin Baldoni τραβάει για άλλη μια φορά την προσοχή του Τύπου.

Όλα ξεκίνησαν μετά από μια νομική διαμάχη για ζητήματα παραγωγής και δημιουργικών δικαιωμάτων για την ταινία "t Ends With Us "όπου πρωταγωνίστησαν μαζί. Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο άσχημη τροπή όταν η ηθοποιός μήνυσε τον Baldoni για παρενόχληση και ακατάλληλη συμπεριφορά στα γυρίσματα.

Η παραγωγή υπόσχεται να αναδείξει και τις δύο πλευρές της ιστορίας

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Chris Hackett, αυτό το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μια εξαντλητική έρευνα για την υπόθεση, παρέχοντας πρόσβαση σε νομικά έγγραφα, μαρτυρίες και αδημοσίευτο υλικό που θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης και θα έριχνε φως σε ό,τι πραγματικά συνέβη.

Στις ΗΠΑ, αυτό το έργο θα είναι διαθέσιμο από τις 2 Σεπτεμβρίου μέσω της Universal+ . Μετά την ανακοίνωσή του, οι προσδοκίες για το έργο έχουν αυξηθεί, καθώς αναμένεται να δώσει φωνή σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.