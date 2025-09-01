Βασίλισσα Maxima | Η φθινοπωρινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα

Μετά από το ελληνικό καλοκαίρι που συνειδητά επέλεξαν να περάσουν τους προηγούμενους δύο μήνες στην εξοχική του κατοικία στο Κρανίδι, η βασίλισσα Maxima και ο βασιλιάς Willem-Alexander επιστρέφουν σταδιακά στις δημόσιες εμφανίσεις, πραγματοποιώντας την πρώτη τους οικογενειακή μετά από τις διακοπές στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας έδωσε το παρών στο Zandvoort Circuit, για να παρακολουθήσουν το Grand Prix που διεξάγεται στη χώρα τους. Τη βασίλισσα Maxima συνόδευσαν ο σύζυγός της, Willem-Alexander και οι τρεις κόρες τους, η πριγκίπισσα Catharina-Amalia, η πριγκίπισσα Alexia και η πριγκίπισσα Ariane. Η βασιλική οικογένεια απόλαυσε μια σπάνια ημέρα εξόδου εν μέσω των σπουδών της πριγκίπισσας Αλεξίας στο UCL στο Λονδίνο.

Getty Images

Για την εμφάνισή της, η βασίλισσα Maxima επέλεξε μία ασύμμετρη φούστα σε κρεμ και ροδακινί απόχρωση με σφικτή μέση και ιδιαίτερο στρίφωμα. Συνδύασε το statement κομμάτι με ένα απλό μπλουζάκι και ζακέτα, καθώς και με mules με τακούνι, μανταρινί suede τσάντα, πολυεπίπεδα βραχιόλια και ιδιαίτερα σκουλαρίκια.

Η τελευταία φορά που οι κόρες του Willem-Alexander και της Maxima εθεάθησαν μαζί ήταν τον Ιούνιο, όταν πόζαραν για τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής φωτογράφησης στο παλάτι Huis ten Bosch στη Χάγη.