Ράνια της Ιορδανίας | Η φωτογραφία με τον γιο της, πρίγκιπα Hussein και την πριγκίπισσα Rajwa για τα γενέθλιά της

Το οικογενειακό κλικ και οι ευχές για τα γενέθλια της βασίλισσας Ράνια.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
01-09-2025
Getty Images

Η Κυριακή 31 Αυγούστου ήταν – και θα συνεχίσει να είναι – μία ξεχωριστή ημέρα για τη βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας. H σύζυγος του βασιλιά Abdullah II έγινε 55 ετών, γιορτάζοντας το συγκεκριμένο ορόσημο ιδιωτικά, μαζί με την οικογένειά της. 

Όπως ήταν φυσικό τα παιδιά της Ράνιας της Ιορδανίας δεν θα μπορούσαν παρά να της ευχηθούν και δημόσια, με τον πρίγκιπα Hussein να κοινοποιεί ένα οικογενειακό κλικ του ιδίου, με την εορτάζουσα μητέρα και τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Rajwa

"Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου μητέρα. Ο Θεός να σε ευλογεί", έγραψε ο Hussein στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, στην οποία εμφανίζεται ντυμένος με μαύρο πουκάμισο δίπλα στη σύζυγό του, που φοράει λευκό πουκάμισο και χακί παντελόνι. Η βασίλισσα Ράνια, από την άλλη, ήταν κομψή επιλέγοντας ένα wrap dress με μακριά μανίκια.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή φωτογραφία ανάμεσα στη βασίλισσα Ράνια και την πριγκίπισσα Rajwa μετά την από κοινού τους εμφάνιση στον γάμο του Jeff Bezos με τη Lauren Sanchez τον περασμένο Ιούνιο

