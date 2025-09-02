Ποιος είναι ο μυστηριώδης ιδιοκτήτης του γιοτ που φιλοξένησε την Kate Middleton και τον William στο Ιόνιο;

Τον περασμένο Ιούλιο, η Ελλάδα έγινε τόπος διακοπών για τον πρίγκιπα William, την Kate Middletοn και τα τρία παιδιά τους, George, Charlotte και Louis στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα βρετανικά media μαζί τους ήταν και οι γονείς της Kate, Michael και Carole Middleton καθώς και "τέσσερα άλλα μέλη της οικογένειας".

Getty images

Incognito βασιλικές διακοπές στο Ιόνιο

Η οικογένεια εθεάθη να πλέει κοντά στο νησί της Κεφαλονιάς, "πατώντας το πόδι της στη στεριά μόνο κατά την άφιξη και την αναχώρηση" , όπως επισημαίνει η Daily Mail . Μάλιστα, όπως έχει γραφτεί, κατά τη διάρκεια αυτής της απόδρασης στο Ιόνιο Πέλαγος, ο μικρός George είχε μια έντονη επιθυμία για McDonald's που του έφεραν τα μέλη του πληρώματος από τη Ζάκυνθο.

Ποιος όμως είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους που φιλοξένησε τους Βρετανούς royals; Αρχικά ειπώθηκε ότι ο William και η Kate φιλοξενήθηκαν σε ένα megayacht αξίας 340 εκατομμυρίων λιρών που ανήκε σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αλλά αυτό δεν ισχύει! Υπήρξε επίσης λόγος για το Norn, μήκους 90 μέτρων και ιδιοκτησίας του μεγιστάνα της Microsoft, Charles Simonyi. Άλλη μια αστοχία. Στη συνέχεια, ένας μάρτυρας ανέφερε το Almax, ένα όμορφο σκάφος αξίας 40 εκατομμυρίων λιρών.

Τελικά η Daily Mail ανακάλυψε την αλήθεια! Το σκάφος Lady Beatrice είναι αυτό που φιλοξένησε τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Κατασκευασμένο το 1993 και ανακαινισμένο το 2023, το σκάφος μήκους 60 μέτρων ανήκε στους Frederick και David Barclay, δίδυμων αδελφών και πρώην ιδιοκτητών του Telegraph Media Group. Το ονόμασαν από την εκλιπούσα μητέρα τους. Το γιοτ διαθέτει 8 καμπίνες που φιλοξενούν 16 επιβάτες ("η κύρια σουίτα έχει δικό της γραφείο και γκαρνταρόμπα" ), τραπεζαρίες στο κύριο και στο κάτω κατάστρωμα, καθώς και πισίνα στο πάνω κατάστρωμα, πιάνο και σαλόνι ομορφιάς. Υπάρχει επίσης χώρος για 17 μέλη πληρώματος.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Λαίδης Βεατρίκης;

Σύμφωνα με την Daily Mail , το Lady Beatrice πουλήθηκε πρόσφατα για το τεράστιο ποσό των 20 εκατομμυρίων λιρών στον Βρετανό χρηματοδότη και επιχειρηματία Peter Dubens. Ο νέος ιδιοκτήτης του σκάφους είναι ο ιδρυτής της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Oakley Capital και πρόεδρος του ομίλου περιοδικών Time Out. Ο Dubens αγόρασε το Lady Beatrice μέσω μιας εταιρείας με έδρα τις Βερμούδες, αναφέρει επίσης η Daily Mail.