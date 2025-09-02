Όταν η έφηβη βασίλισσα Καμίλα απέφυγε σίγουρη σεξουαλική επίθεση με το τακούνι της

Είναι ευρέως γνωστό ότι o πρώην Βρετανός πρωθυπουργός (2019-2022) και δήμαρχος του Λονδίνου (2008-2016) Boris Johnson, δεν ήταν αγαπητός στη βασίλισσα Ελισάβετ ούτε στον βασιλιά Κάρολου, τότε πρίγκιπα της Ουαλίας αλλά και της βασίλισσας Καμίλα, τότε δούκισσας της Κορνουάλης.

Ο τότε πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Ε edible School στις 7 Νοεμβρίου 2005 στο Σαν Φρανσίσκο. (Getty Images)

Ωστόσο όπως αφηγείται η Valentine Low, πρώην δημοσιογράφος των Times , στο βιβλίο της "Power and the Palace", (κυκλοφορεί στις 11 Σεπτεμβρίου) η Καμίλα είχε αφηγηθεί ένα άγνωστο περιστατικό στον πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Boris Johnson, Guto Harri. Μάλιστα του είχε αποκαλύψει ότι απέκρουσε τον δράστη με το τακούνι της!

"Ήταν σε ένα τρένο που πήγαινε στο Πάντινγκτον – ήταν περίπου 16 ή 17 ετών – και ένας τύπος κουνούσε το χέρι του όλο και πιο μακριά...", θυμάται ο Guto Harri. Ο ίδιος μάλιστα έσπευσε να ρωτήσει την Καμίλα τι έκανε στη συνέχεια. "Έκανα αυτό που με δίδαξε η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα στο ευαίσθητο σημείο με το τακούνι", του είπε. Έτσι, η βασίλισσα Καμίλα απέφυγε τα χειρότερα.

Αφοσιωμένη στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας

Από τον γάμο της με τον Κάρολο το 2005, η Καμίλα έχει αγωνιστεί κατά της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας. Το 2021, σε ομιλία της στο φεστιβάλ Women of the World, τόνισε το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης σε δημόσιους χώρους. "Είναι, όπως γνωρίζουν σχεδόν όλες οι γυναίκες, μια βαθιά ανησυχητική εμπειρία να παρενοχλούνται σεξουαλικά", είχε πει χωρίς να αναφέρει τη δική της εμπειρία. Προστάτιδα του βρετανικού οργανισμού Safe Lives, η Καμίλα βρίσκεται επίσης πίσω από τη δημιουργία της τσάντας Wash , μιας τσάντας τουαλέτας για γυναίκες που αναζητούν καταφύγιο σε καταφύγια για θύματα σεξουαλικής επίθεσης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι γυναίκες μοιράζονται τακτικά συμβουλές για την αντιμετώπιση μιας πιθανής επίθεσης σε δημόσιους χώρους ή την πρόληψη επιθέσεων. Με τα hashtags #StaySafeLadies στο Instagram ή το TikTok , ή απλώς μοιράζοντας τις συμβουλές αυτοάμυνας, δίνουν τη δυνατότητα στους άλλους να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το κόλπο με τα παπούτσια της Καμίλα σίγουρα εμπίπτει στην κατηγορία της αυτοάμυνας, αποδεικνύοντας, αν χρειάζονταν περαιτέρω αποδείξεις, τη βασιλική ψυχραιμία της βασίλισσας.