Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open

Τον επόμενο Μάιο αναμένεται να τη δούμε στην ταινία Ο διάβολος Φοράει Prada 2. Την έχουμε ήδη γνωρίσει ως Kate Sharma μέσα από την επιτυχημένη σειρά εποχής, Bridgerton.

Η 30χρονη Simone Ashley είναι από εκείνες τις προσωπικότητες που δεν τους αρέσει να προβάλλουν την προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι είχε μια σχέση με τον Constantin "Tino" Klein, Διευθύνοντα Σύμβουλο της GP Ice Race, έναν άντρα που γνώρισε το 2022 κατά τη διάρκεια του Grand Prix της F1 του Μονακό και από το οποίο χώρισε πριν από μερικούς μήνες. Η σχέση τους ήταν μάλλον διακριτική, αλλά η ηθοποιός είχε περισσότερες από μία ευκαιρίες να μοιραστεί φωτογραφίες των δυο τους στο Instagram...

Τον Μάρτιο του 2025, η Simone Ashley δήλωσε στο περιοδικό People ότι ήταν ελεύθερη: "Ψάχνω για κάποιον που έχει αυτοπεποίθηση και είναι πραγματικά πρόθυμος να ανοίξει την καρδιά του, όπως εγώ", είπε . "Και νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο να το βρεις. Αλλά δεν βιάζομαι. Θα ήταν εύκολο να ξεκινήσω μια νέα σχέση αμέσως , αλλά αυτό είναι κάτι που επιλέγω να μην κάνω. Θέλω να αφιερώσω χρόνο για να βρω το σωστό άτομο, να δουλέψω με τον εαυτό μου, να μεγαλώσω και να επικεντρωθώ στη δουλειά μου " πρόσθεσε η τριαντάχρονη ηθοποιός.

Έξι μήνες αργότερα, η ηθοποιός φαίνεται πως βρήκε το νέο της ταίρι. Η εντυπωσιακή Ashley "επισημοποίησε" τη νέα της σχέση στη μέση του αγώνα τένις ανάμεσα στον Jannick Sinner και τον Alexander Bublik, στο US Open.

Ποιος είναι ο Tim Sykes;

Όμως, ποιος είναι ο Tom Sykes, ο νέος σύντροφος της Ashley; Πρόκειται για τον Timothy (Tim) Sykes. Δεν είναι ηθοποιός, αλλά επιχειρηματίας. Είναι επικεφαλής του ομίλου Wish You Were Here, ο οποίος κατέχει πολλά εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, τη Σάντα Μόνικα και το Λας Βέγκας.