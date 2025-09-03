Follow us

Search

Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open

Ο φακός απαθανάτισε την ηθοποιό να φιλάει τον νέο της σύντροφο Tim Sykes κατά τη διάρκεια αγώνα τένις.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 03-09-2025
Getty Images

Τον επόμενο Μάιο αναμένεται να τη δούμε στην ταινία Ο διάβολος Φοράει Prada 2. Την έχουμε ήδη γνωρίσει ως Kate Sharma μέσα από την επιτυχημένη σειρά εποχής, Bridgerton. 

Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open
Getty Images

Η 30χρονη Simone Ashley είναι από εκείνες τις προσωπικότητες που δεν τους αρέσει να προβάλλουν την προσωπική τους ζωή. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι είχε μια σχέση με τον Constantin "Tino" Klein, Διευθύνοντα Σύμβουλο της GP Ice Race, έναν άντρα που γνώρισε το 2022 κατά τη διάρκεια του Grand Prix της F1 του Μονακό και από το οποίο χώρισε πριν από μερικούς μήνες. Η σχέση τους ήταν μάλλον διακριτική, αλλά η ηθοποιός  είχε περισσότερες από μία ευκαιρίες να μοιραστεί φωτογραφίες των δυο τους στο Instagram...  

Simone Ashley
Getty Images

Τον Μάρτιο του 2025, η Simone Ashley δήλωσε στο περιοδικό People ότι ήταν ελεύθερη: "Ψάχνω για κάποιον που έχει αυτοπεποίθηση και είναι πραγματικά πρόθυμος να ανοίξει την καρδιά του, όπως εγώ", είπε . "Και νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο να το βρεις. Αλλά δεν βιάζομαι. Θα ήταν εύκολο να ξεκινήσω μια νέα σχέση αμέσως , αλλά αυτό είναι κάτι που επιλέγω να μην κάνω. Θέλω να αφιερώσω χρόνο για να βρω το σωστό άτομο, να δουλέψω με τον εαυτό μου, να μεγαλώσω και να επικεντρωθώ στη δουλειά μου " πρόσθεσε η τριαντάχρονη ηθοποιός. 

Simone Ashley
Getty Images

Έξι μήνες αργότερα, η ηθοποιός φαίνεται πως βρήκε το νέο της ταίρι. Η εντυπωσιακή Ashley  "επισημοποίησε" τη νέα της σχέση στη μέση του αγώνα τένις ανάμεσα στον Jannick Sinner και τον Alexander Bublik, στο US Open.

Simone Ashley
Getty Images

Ποιος είναι ο Tim Sykes;

Όμως, ποιος είναι ο Tom Sykes, ο νέος σύντροφος της Ashley;  Πρόκειται για τον Timothy (Tim) Sykes.  Δεν είναι ηθοποιός, αλλά επιχειρηματίας. Είναι επικεφαλής του ομίλου Wish You Were Here, ο οποίος κατέχει πολλά εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, τη Σάντα Μόνικα και το Λας Βέγκας.  

Διαβάστε Επίσης

Όλες οι εμφανίσεις στο The Devil Wears Prada 2 μέχρι στιγμής και το κόσμημα των 22.000 ευρώ της Anne Hathaway

Tags

Latest

Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open
NEWS

Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό
NEWS

Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό

Επιστροφή στο γραφείο | 5 ιδέες για κομψά looks
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Επιστροφή στο γραφείο | 5 ιδέες για κομψά looks

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Diana | Tο γούρι που ζήτησε να κεντηθεί στο νυφικό της και κανείς δεν το είχε προσέξει μέχρι σήμερα
NEWS

Diana | Tο γούρι που ζήτησε να κεντηθεί στο νυφικό της και κανείς δεν το είχε προσέξει μέχρι σήμερα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Micro French Mani | Το αγαπημένο μανικιούρ της Kaia Gerber είναι το πιο κομψό twist του κλασικού γαλλικού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Micro French Mani | Το αγαπημένο μανικιούρ της Kaia Gerber είναι το πιο κομψό twist του κλασικού γαλλικού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αυτό είναι το πιο πρακτικό έπιπλο για μικρά σπίτια | Ταιριάζει με κάθε στυλ διακόσμησης και το έχουν τα ΙΚΕΑ
LIFESTYLE & HOMES

Αυτό είναι το πιο πρακτικό έπιπλο για μικρά σπίτια | Ταιριάζει με κάθε στυλ διακόσμησης και το έχουν τα ΙΚΕΑ

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Victoria - David Beckham | Το εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές διακοπές με τη θαλαμηγό τους
NEWS

Victoria - David Beckham | Το εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές διακοπές με τη θαλαμηγό τους

Αυτή είναι η χρονιά που το layering ανεβαίνει βαθμίδα | Τα ωραιότερα looks για το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Αυτή είναι η χρονιά που το layering ανεβαίνει βαθμίδα | Τα ωραιότερα looks για το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν
NEWS

Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν

Best of Network

SocGen: Γιατί οι επιθέσεις Τραμπ στην Fed αποτελούν... φόβο και τρόμο για την ΕΚΤ - Πώς ξαφνικά μπορεί να ανατραπούν τα πάντα για πληθωρισμό-επιτόκια

SocGen: Γιατί οι επιθέσεις Τραμπ στην Fed αποτελούν... φόβο και τρόμο για την ΕΚΤ - Πώς ξαφνικά μπορεί να ανατραπούν τα πάντα για πληθωρισμό-επιτόκια

Σε αυτό το φυσικό αντιγηραντικό έλαιο ορκίζονται η Kate Middleton και η Miranda Kerr

Σε αυτό το φυσικό αντιγηραντικό έλαιο ορκίζονται η Kate Middleton και η Miranda Kerr

&quot;Τι να φορέσω σήμερα;&quot; | Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με το look που φοράμε συνεχώς

"Τι να φορέσω σήμερα;" | Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με το look που φοράμε συνεχώς

Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις στις συντάξεις με &quot;προσωπική διαφορά&quot; - Τα 4 μέτρα για τους συνταξιούχους

Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις στις συντάξεις με "προσωπική διαφορά" - Τα 4 μέτρα για τους συνταξιούχους

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Ούτε &quot;rom&quot;, ούτε &quot;com&quot;: Μα πού πήγαν τέλος πάντων οι καλές ρομαντικές κομεντί;

Ούτε "rom", ούτε "com": Μα πού πήγαν τέλος πάντων οι καλές ρομαντικές κομεντί;

Double Cleansing | Τα 4 λάθη που κάνεις και σαμποτάρουν την επιδερμίδα σου

Double Cleansing | Τα 4 λάθη που κάνεις και σαμποτάρουν την επιδερμίδα σου

Σπιτική σοκολάτα με σταφύλια - θα χρειαστείς μόνο 2 υλικά!

Σπιτική σοκολάτα με σταφύλια - θα χρειαστείς μόνο 2 υλικά!

Τα μπεζ μποτάκια από τη Mango που θα σε κάνουν να ανυπομονείς για το φθινόπωρο

Τα μπεζ μποτάκια από τη Mango που θα σε κάνουν να ανυπομονείς για το φθινόπωρο