Σοφία της Ισπανίας | Το δώρο που αγόρασε σε μυστηριώδη άντρα στο αγαπημένο της πολυκατάστημα

Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν από τα πιο δύσκολα για την επίτιμη βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας. Με την κατάσταση της υγείας της αδελφής της να παίρνει άσχημη τροπή, η Σοφία αναγκάστηκε να ματαιώσει τις διακοπές της στο Παλάτι του Marivent.

Τώρα σύμφωνα με τη δημοσιογράφο María Patiño και την εκπομπή της, μόλις πριν από λίγες ημέρες, η βασίλισσα Σοφία απόλαυσε μια βόλτα στο αγαπημένο της σημείο: Ένα από τα πολυκαταστήματα El Corte Inglés.

Xavi Lopez/SOPA Images/LightRocket μέσω Getty Images/Ideal Image

Η αγάπη της επίτιμης βασίλισσας για τα ψώνια είναι γνωστή, οπότε είναι χαρά μας να βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα μέρες που μπορεί να επιδοθεί σε αγορές στο τμήμα μόδας ή διακόσμησης σπιτιού. Λέγεται ότι σε αυτή την έξοδο, αγόρασε ένα σακάκι για έναν άντρα της ηλικίας της που τη συνόδευε. Δεν ήταν σωματοφύλακας.

Γνωρίζουμε επίσης ότι πρόσφατα ταξίδεψε στην Ελλάδα, την πατρίδα της, για να γιορτάσει τα γενέθλια της Άννας Μαρίας, συζύγου του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Ήταν στις 30 Αυγούστου και η Βασίλισσα Σοφία πήγε μόνη της, χωρίς την αδερφή της Ειρήνη, λόγω των προβλημάτων υγείας της.