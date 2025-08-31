Follow us

Στην Ελλάδα η Σοφία της Ισπανίας | O λόγος για τo εσπευσμένο ταξίδι στην πατρίδα της

Η επίτιμη βασίλισσα της Ισπανίας πήρε μια απόφαση της τελευταίας στιγμής σχετικά με την κατάσταση της υγείας της αδελφής της Ειρήνης.

HARPER'S BAZAAR TEAM
31-08-2025
Getty Images

Αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια για τη βασίλισσα Σοφία. Η μητέρα του βασιλιά Felipe της Ισπανίας δεν έχει φύγει από το πλευρό της άρρωστης αδελφής της Ειρήνης. Μάλιστα, εγκατέλειψε τις διακοπές της στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, μια από τις αγαπημένες της εποχές του χρόνου, λόγω της αδυναμίας ταξιδιού της αδελφής της. 

Το ταξίδι της βασίλισσας Σοφίας στην Ελλάδα

Πλέον η υγεία της Ειρήνης  έχει βελτιωθεί σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα. Αυτή η βελτίωση επέτρεψε στη βασίλισσα Σοφία να πραγματοποιήσει ένα έκτακτο ταξίδι. Σύμφωνα με το περιοδικό "Hola", η μητέρα του βασιλιά ήθελε να βρίσκεται στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί με την Άννα Μαρία, σύζυγο του εκλιπόντος αδελφού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο λόγος; Τα γενέθλιά της  Άννας Μαρίας.

Η επίτιμη βασίλισσα αποφάσισε να περάσει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου στην Ελλάδα, όπως κάνει κάθε χρόνο.  Φέτος, επέλεξε αυτή την ημερομηνία για να παραστεί στα γενέθλια της Άννας Μαρίας.

Το Σάββατο, 30 Αυγούστου, η Άννα Μαρία γιόρτασε τα 79α γενέθλιά της και η βασίλισσα Σοφία δεν ήθελε να τα χάσει, γι' αυτό ετοίμασε τις βαλίτσες της και ταξίδεψε μόνη της στην πατρίδα της. Θα εκμεταλλευτεί επίσης την ευκαιρία να περάσει χρόνο με τα ανίψια της , με τα οποία διατηρεί μια υπέροχη σχέση.

Hellas Press Athens/Keystone/Hulton Archive/Getty Images/ιIdeal Image

Οι δυο γυναίκες ήταν πάντα πολύ δεμένες. Η Άννα Μαρία ήταν μια από τις επίτιμες παράνυμφους του βασιλιά στον γάμο της με τον βασιλιά Χουάν Κάρλος Α'. Επιπλέον, ήταν μαζί στις πιο δύσκολες στιγμές , ειδικά όταν πέθανε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος τον Ιανουάριο του 2023. 

Βασίλισσα Σοφία | Ποιος ήταν ο σκληρός θείος της. Ανδρέας που εγκατέλειψε τη σύζυγό του σε ψυχιατρική κλινική για να δραπετεύσει με την ερωμένη του;

