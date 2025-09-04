Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο Giorgio Armani έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μια από τις πιο επιδραστικές και παγκοσμίως γνωστές προσωπικότητες της ιταλικής μόδας στα τέλη του 20ού αιώνα και πρωτοπόρος, πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Μιλάνο.

Ο Ιταλός σχεδιαστής απεβίωσε ειρηνικά περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, ανακοίνωσε ο Όμιλος Armani.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, o οίκος μόδας ανακοίνωσε τον θάνατό του "με απέραντη θλίψη". "Σε αυτήν την εταιρεία, πάντα νιώθαμε σαν μέρος μιας οικογένειας", δήλωσαν.

"Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησε αυτός που ίδρυσε και γαλούχησε αυτή την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση, αλλά ακριβώς στο πνεύμα του εμείς, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα συνεργαζόμασταν με τον κύριο Armani, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε ό,τι έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη".