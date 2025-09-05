Follow us

Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Giorgio Armani και της αυτοκρατορίας των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων;

Ο Ιταλός θρύλος της μόδας πέθανε στα 91 του χρόνια. Δεν είχε παιδιά.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 05-09-2025
Getty Images

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, στο σπίτι του στο Μιλάνο, άφησε την τελευταία του πνοή ο Giorgio Armani, ιδρυτής της ομώνυμης μάρκας, μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας που εκτιμάται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.

Η θλιβερή είδηση ​​του θανάτου του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή ανακοινώθηκε από την ομάδα του: "Με τεράστια θλίψη ο όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: του Giorgio Armani". Άτεκνος, αλλά με σαφές όραμα για το μέλλον, ο μεγάλος μόδιστρος περίμενε την παράδοση της σκυτάλης. Ποιοι είναι όμως οι κληρονόμοι του σήμερα και πώς οργανώνεται η διαδοχή;

Σύμφωνα με το Forbes, ο Giorgio Armani ήταν από τις πλουσιότερες προσωπικότητες στην Ιταλία και τον κόσμο, με περιουσία που εκτιμάται μεταξύ 10 και 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο στενός συνεργάτης και οι συγγενείς

Σύμφωνα με τους Financial Times ο Armani σχεδίαζε να παραδώσει σταδιακά τα κλειδιά της επιχείρησής του στον Leo Dell'Orco, δημιουργικό διευθυντή για τις ανδρικές συλλογές, στις ανιψιές του και σε συνεργάτες που εκτιμούσε.  

Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Giorgio Armani και της αυτοκρατορίας των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων;
Oι Sasha Alexander, Lucia Sofia Ponti, Eduardo Ponti, Sophia Loren και Roberta Armani στο The Academy Museum of Motion Pictures Opening Gala στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 στο Λος Άντζελες. (Getty Images)

Τέσσερα μέλη της οικογένειάς του είναι οι κληρονόμοι του. Δίπλα στον στενό συνεργάτη του και ελλείψει παιδιών, τέσσερα μέλη της οικογένειάς του ξεχωρίζουν ξεκάθαρα:

Rosanna Armani, η μικρότερη αδερφή του. Οι Silvana et Roberta οι δύο ανιψιές του από τον εκλιπόντα αδελφό του, Sergio και ο Andrea Camerana, γιος της αδερφής του Rosanna.

Όλοι τους κατέχουν στρατηγικές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου.

Armani
Oι Giorgio Armani, Rosanna Armani, Silvana Armani, και άλλοι στην Grand Avenue στο Λος Άντζελες. (Getty Images)

Η Silvana Armani και ο Leo Dell'Orco θεωρούνται οι "υπολοχαγοί στυλ" του Armani, υπεύθυνοι για τις γυναικείες και ανδρικές συλλογές αντίστοιχα.

Η Roberta Armani είναι επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων με διασημότητες και VIP.

Τέλος, η Andrea Camerana ηγείται πρωτοβουλιών βιωσιμότητας.  

Giorgio Armani | Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών

