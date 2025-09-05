H αφιέρωση της Charlene στον Giorgio Armani | Eίχε σχεδιάσει το iconic νυφικό της το 2011

Το 2011 ο Giorgio Armani σχεδίασε για τη μέλλουσα πριγκίπισσα του Μονακό ένα "γλυπτό" νυφικό φόρεμα από υπόλευκο μετάξι που τόνιζε την αθλητική της σιλουέτα. Η εικόνα αυτού του υπέροχου φορέματος που φόρεσε η Charlene στον γάμο της με τον πρίγκιπα Αλβέρτο στις 2 Ιουλίου 2011, έχει κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η φόρος τιμής της πριγκίπισσας Charlene στον Giorgio Armani

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Giorgio Armani σε ηλικία 91 ετών, η πριγκίπισσα "έσπασε" τη σιωπή της στα social media με ένα μακροσκελές αφιέρωμα στον Ιταλό δημιουργό.

Συνοδεύοντας ένα μεγαλοπρεπές πορτρέτο του βασιλικού ζεύγους που ποζάρει με τον Ιταλό σχεδιαστή από τον φωτογράφο Patrick Demarchelier, η Charlene έγραψε στη λεζάντα: "Με μεγάλη μας θλίψη, ο πρίγκιπας και εγώ μάθαμε για τον θάνατο του Giorgio Armani. Μια εμβληματική προσωπικότητα στον κόσμο της μόδας, δημιούργησε και διαμόρφωσε τάσεις που επηρέασαν γενιές. Ανάμεσα στον πλούτο των δημιουργιών του, συμπεριλήφθηκε και το νυφικό μου, τον Ιούλιο του 2011. Το έργο και τα επιτεύγματά του θα επιβιώσουν και θα συνεχίσουν να εμπνέουν το μέλλον".

Χωρίς υπερβολή, το νυφικό φόρεμα της Charlene ήταν έργο τέχνης. Ο Giorgio Armani παρέδωσε ένα πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι. Εκτός από την τελειότητα των γραμμών, η επιλογή και η αφθονία των υλικών που επιλέχθηκαν ήταν ιλιγγιώδης: 40.000 κρύσταλλοι Swarovski, 30.000 χρυσά μαργαριτάρια, 20.000 σταγόνες από φίλντισι, 50 μέτρα σατέν δούκισσας, 5 μέτρα ουρά, 80 μέτρα μεταξωτή οργάντζα...

Θυμίζουμε πως η Charlene επέλεξε ξανά δημιουργία Armani, ένα εντυπωσιακό κοστούμι που φόρεσε κατά την παρουσίαση της συλλογής υψηλής ραπτικής Giorgio Armani το 2009.