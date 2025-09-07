Follow us

Το άγνωστο γράμμα της πριγκίπισσας Diana | Η συγκλονιστική εξομολόγηση μετά το γάμο

Η επιστολή βγήκε σε δημοπρασία και πωλήθηκε για 10.000 δολάρια.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
07-09-2025
Getty Images

Ένα προσωπικό γράμμα, γραμμένο δύο μόλις ημέρες μετά τον γάμο της πριγκίπισσας Diana με τον Πρίγκιπα Κάρολο στις 31 Ιουλίου 1981, ήρθε πρόσφατα στο φως, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην ανθρώπινη και ευαίσθητη πλευρά της Πριγκίπισσας των Λαών.

Η επιστολή απευθυνόταν στον Mark Simpson, υπηρέτη του Μπάκιγχαμ και στενό της φίλο εκείνη την περίοδο. Μέσα στις σελίδες της, η Diana εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη και τη φιλία του Simpson, εξομολογούμενη ότι ένιωθε "φοβερά μόνη" ενώ προσπαθούσε να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Οι λέξεις της γεμάτες τρυφερότητα και ειλικρίνεια φανερώνουν έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τις τεράστιες πιέσεις της δημόσιας ζωής, ενώ προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την προσωπική της ταυτότητα.

Courtesy of Julien's Auctions

Το γράμμα αποκαλύπτει επίσης μικρές στιγμές καθημερινής ζωής, σκέψεις και συναισθήματα που δεν είχαν ποτέ δημοσιοποιηθεί. Η Diana μοιράζεται φόβους αλλά και στιγμές χαράς, δημιουργώντας ένα μοναδικό παράθυρο στον εσωτερικό της κόσμο. Αντί για τη λάμψη των φλας και τις βασιλικές τελετουργίες, εδώ βλέπουμε την Diana όπως ένιωθε η ίδια: ευαίσθητη, ανθρώπινη και γεμάτη αγάπη για όσους την περιβάλλουν.

Η επιστολή βγήκε πρόσφατα σε δημοπρασία από τον οίκο Julien’s Auctions και πωλήθηκε για 10.000 δολάρια, προσφέροντας στους ιστορικούς, τους βιογράφους και το κοινό μια σπάνια ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τη διάσημη πριγκίπισσα. Η αποκάλυψή της ενισχύει την κληρονομιά της Diana, υπενθυμίζοντας γιατί παραμένει διαχρονικό σύμβολο ανθρωπιάς, ευαισθησίας και κομψότητας.

Γιατί τα παλτό της πριγκίπισσας Diana δεν βγήκαν ποτέ σε δημοπρασία

NEWS
