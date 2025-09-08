Follow us

Search

Η Alexandra Grant μάς δίνει μία γεύση από το party γενεθλίων του Keanu Reeves

Η φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-09-2025
Getty Images

Ο Keanu Reeves και η Alexandra Grant είναι από τα ζευγάρια που διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα στιγμιότυπα είναι ελάχιστα, ενώ λίγοι γνωρίζουν τον κύκλο ή την καθημερινότητα ενός ζευγαριού που προτιμά να απασχολεί τον διεθνή τύπο αποκλειστικά με τη δουλειά του.

Εξαίρεση φαίνεται ότι αποτέλεσαν τα 61α γενέθλια του γοητευτικού ηθοποιού, τα οποία γιόρτασε με αγαπημένα του πρόσωπα και μία μοναδική τούρτα σε σχήμα καρδιάς που ήταν διακοσμημένη με λευκό γλάσο, με κεριά περιμετρικά και ασπρόμαυρες καραμέλες. Στην κορυφή της ήταν γραμμένο με κόκκινο gel το μήνυμα: "KEANU X". Τη φωτογραφία της τούρτας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό η Alexandra Grant. 

Η Alexandra Grant μάς δίνει μία γεύση από το party γενεθλίων του Keanu Reeves

"Σας ευχαριστώ όλους που στείλατε γλυκές ευχές για τα γενέθλια του Keanu χθες", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. "Τα γιορτάσαμε σωστά!", συμπλήρωσε. 

"Στον Keanu -που είδε αυτή την ανάρτηση ως προσχέδιο!- είμαι τόσο ευγνώμων για την αγάπη και τη συνεργασία σας", πρόσθεσε. "Τώρα πίσω στη ζωγραφική! Xo."

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια κοινή εμφάνιση σε κόκκινο χαλί τον Νοέμβριο του 2019. Ο Keanu επιβεβαίωσε αργότερα τη σχέση τους και μοιράστηκε λίγα λόγια για τον χρόνο που πέρασαν μαζί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα οποία ενδυνάμωσαν τη σχέση τους.

Tags

Latest

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
NEWS

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
NEWS

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open
NEWS

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου
ENTERTAINMENT

Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;
ENTERTAINMENT

Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Best of Network

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

5 νέα λανσαρίσματα από τη ZARA που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

5 νέα λανσαρίσματα από τη ZARA που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

Dior και Alaïa | Οι δύο οραματιστές της μόδας σε μία ξεχωριστή έκθεση

Dior και Alaïa | Οι δύο οραματιστές της μόδας σε μία ξεχωριστή έκθεση

Ριζική αλλαγή στο τεκμήριο ΙΧ - Μεγάλη μείωση για οχήματα από το 2010 και μετά

Ριζική αλλαγή στο τεκμήριο ΙΧ - Μεγάλη μείωση για οχήματα από το 2010 και μετά