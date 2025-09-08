Η Alexandra Grant μάς δίνει μία γεύση από το party γενεθλίων του Keanu Reeves

Ο Keanu Reeves και η Alexandra Grant είναι από τα ζευγάρια που διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα στιγμιότυπα είναι ελάχιστα, ενώ λίγοι γνωρίζουν τον κύκλο ή την καθημερινότητα ενός ζευγαριού που προτιμά να απασχολεί τον διεθνή τύπο αποκλειστικά με τη δουλειά του.

Εξαίρεση φαίνεται ότι αποτέλεσαν τα 61α γενέθλια του γοητευτικού ηθοποιού, τα οποία γιόρτασε με αγαπημένα του πρόσωπα και μία μοναδική τούρτα σε σχήμα καρδιάς που ήταν διακοσμημένη με λευκό γλάσο, με κεριά περιμετρικά και ασπρόμαυρες καραμέλες. Στην κορυφή της ήταν γραμμένο με κόκκινο gel το μήνυμα: "KEANU X". Τη φωτογραφία της τούρτας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό η Alexandra Grant.

"Σας ευχαριστώ όλους που στείλατε γλυκές ευχές για τα γενέθλια του Keanu χθες", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. "Τα γιορτάσαμε σωστά!", συμπλήρωσε.

"Στον Keanu -που είδε αυτή την ανάρτηση ως προσχέδιο!- είμαι τόσο ευγνώμων για την αγάπη και τη συνεργασία σας", πρόσθεσε. "Τώρα πίσω στη ζωγραφική! Xo."

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια κοινή εμφάνιση σε κόκκινο χαλί τον Νοέμβριο του 2019. Ο Keanu επιβεβαίωσε αργότερα τη σχέση τους και μοιράστηκε λίγα λόγια για τον χρόνο που πέρασαν μαζί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα οποία ενδυνάμωσαν τη σχέση τους.