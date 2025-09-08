Follow us

Ariana Grande | Εντυπωσίασε με vintage δημιουργία στο κόκκινο χαλί των MTV VMAs 2025

Το μοτίβο του φορέματος που επέλεξε η Ariana Grande είναι η αγαπημένη επιλογή των royals.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-09-2025
Getty Images

Η Ariana Grande έφερε την τάση των πουά στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards 2025 στη Νέα Υόρκη την Κυριακή. Τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν στο UBS Arena στο Elmont της Νέας Υόρκης, με παρουσιαστή τον LL Cool J. Η φετινή τελετή περιλάμβανε εμφανίσεις από τη Lady Gaga, τη Mariah Carey, τη Doja Cat, τον Katseye και άλλους καλλιτέχνες, γιορτάζοντας τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής και τις συναρπαστικές πολιτιστικές στιγμές σε όλο τον κόσμο.

Η υποψήφια για Όσκαρ σταρ του Wicked φόρεσε ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα της Fendi, εμπνευσμένο από ένα φόρεμα της δεκαετίας του 1980 της ομώνυμης μάρκας, σχεδιασμένο από τη Silvia Venturini Fendi, η οποία σήμερα είναι σχεδιάστρια μόδας και καλλιτεχνική διευθύντρια αξεσουάρ και ανδρικών ενδυμάτων για τον ιταλικό οίκο.

Getty Images
 H Tate McRae και η Ariana Grande κατά τη διάρκεια των MTV VMAs 2025.

Το ασπρόμαυρο, μακρύ, στράπλες φόρεμα είχε ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς με πουά μοτίβο. Ο στιλίστας Law Roach ήταν αυτός που επιμελήθηκε το look της Ariana Grande στη μεγάλη μουσική βραδιά. 

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έχουν αφήσει το στίγμα τους στην τάση αυτή, από την πριγκίπισσα Charlotte στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών UEFA 2025 που επέλεξε ένα σχέδιο της Guess έως την πρόσφατη φούστα με πουά σχέδιο της Fiona Clare που φόρεσε η βασίλισσα Καμίλα κατά τη διάρκεια μιας βασιλικής εκδήλωσης την περασμένη Τρίτη.

Διαβάστε Επίσης

6 φορές που η πριγκίπισσα Charlotte έσπασε το πρωτόκολλο

H Grande συνδύασε το φόρεμά της με κοσμήματα της Swarovski. Η τραγουδίστρια του Positions έχει στενή σχέση με τη Swarovski, καθώς από τον Ιούλιο του 2024 είναι παγκόσμια πρέσβειρα της μάρκας. Η Grande έχει εμφανιστεί σε αρκετές καμπάνιες της Swarovski, συμπεριλαμβανομένης της καμπάνιας για την εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1960 συλλογή άνοιξη 2025 της μάρκας τον Απρίλιο.

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)