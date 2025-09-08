Follow us

Search

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Η εξομολόγηση του θρυλικού σχεδιαστή μόλις λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-09-2025
Getty Images

Ο Giorgio Armani έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, με την είδηση του θανάτου να προκαλεί σοκ στους θαυμαστές του και θλίψη σε όσους είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίζουν από κοντά και να τον έχουν στη ζωή τους. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Ιταλός μαέστρο της μόδας είχε παραχωρήσει μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους Sunday Times, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, το ένα πράγμα για το οποίο μετάνιωσε όταν πραγματοποίησε έναν προσωπικό απολογισμό.

"Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη "εργαζόμενος", αλλά η σκληρή δουλειά είναι σίγουρα απαραίτητη για την επιτυχία", είχε απαντήσει σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με την επιτυχία στο σύμπαν της μόδας. "Το μόνο πράγμα που μετανιώνω στη ζωή μου είναι ότι αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες στη δουλειά και όχι αρκετό χρόνο στους φίλους και την οικογένειά μου".

Διαβάστε Επίσης

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Το μέλλον της αυτοκρατορίας Armani | Ποιος θα κρατήσει ζωντανό το όραμα του Giorgio μετά τον θάνατό του;

Πρόσθεσε ότι "η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι ότι θέλω να ελέγχω τα πάντα", όπως αποδεικνύεται από την απουσία του από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο, ένα γεγονός που δεν είχε χάσει ποτέ. "Επέβλεπα κάθε πτυχή της επίδειξης εξ αποστάσεως μέσω video, από τις πρόβες μέχρι τη σειρά και το μακιγιάζ", δήλωσε ο Giorgio στην εφημερίδα. "Όλα όσα θα δείτε έχουν γίνει υπό τη διεύθυνσή μου και έχουν την έγκρισή μου".

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη δύναμή του, ο σχεδιαστής εκμυστηρεύτηκε ότι είναι "η ικανότητα να πιστεύω στις ιδέες μου και η αποφασιστικότητα – μερικές φορές η πεισματάρα – να τις υλοποιώ".

Tags

Latest

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
NEWS

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
NEWS

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open
NEWS

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου
ENTERTAINMENT

Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;
ENTERTAINMENT

Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Best of Network

Τα πιο δημοφιλή παρατσούκλια σε αυτοκίνητα

Τα πιο δημοφιλή παρατσούκλια σε αυτοκίνητα

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

5 tips που κάθε γονιός πρέπει να ξέρει πριν ετοιμάσει το lunch box των παιδιών για το σχολείο

5 tips που κάθε γονιός πρέπει να ξέρει πριν ετοιμάσει το lunch box των παιδιών για το σχολείο

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 11/09

Τι νέο θα δούμε στα θερινά σινεμά από την Πέμπτη 11/09

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον &#39;Όμηρο&#39; στο Netflix

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον 'Όμηρο' στο Netflix

Ανάλυση: Ο Μπαϊρού πέφτει, ο Μακρόν ψάχνει για πρωθυπουργό και η οικονομική κρίση για τη Γαλλία έρχεται με φόρα

Ανάλυση: Ο Μπαϊρού πέφτει, ο Μακρόν ψάχνει για πρωθυπουργό και η οικονομική κρίση για τη Γαλλία έρχεται με φόρα

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

Πριγκίπισσα Marie της Δανίας | Με διαχρονικό λευκό παλτό από τη Zara που αναβαθμίζει όλα τα outfits

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

5 μαμαδίστικα κόλπα που θα ήθελα να γνώριζα πριν κάνω παιδιά

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς