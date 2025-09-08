Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Ο Giorgio Armani έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, με την είδηση του θανάτου να προκαλεί σοκ στους θαυμαστές του και θλίψη σε όσους είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίζουν από κοντά και να τον έχουν στη ζωή τους. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Ιταλός μαέστρο της μόδας είχε παραχωρήσει μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους Sunday Times, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, το ένα πράγμα για το οποίο μετάνιωσε όταν πραγματοποίησε έναν προσωπικό απολογισμό.

"Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη "εργαζόμενος", αλλά η σκληρή δουλειά είναι σίγουρα απαραίτητη για την επιτυχία", είχε απαντήσει σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με την επιτυχία στο σύμπαν της μόδας. "Το μόνο πράγμα που μετανιώνω στη ζωή μου είναι ότι αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες στη δουλειά και όχι αρκετό χρόνο στους φίλους και την οικογένειά μου".

Πρόσθεσε ότι "η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι ότι θέλω να ελέγχω τα πάντα", όπως αποδεικνύεται από την απουσία του από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο, ένα γεγονός που δεν είχε χάσει ποτέ. "Επέβλεπα κάθε πτυχή της επίδειξης εξ αποστάσεως μέσω video, από τις πρόβες μέχρι τη σειρά και το μακιγιάζ", δήλωσε ο Giorgio στην εφημερίδα. "Όλα όσα θα δείτε έχουν γίνει υπό τη διεύθυνσή μου και έχουν την έγκρισή μου".

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη δύναμή του, ο σχεδιαστής εκμυστηρεύτηκε ότι είναι "η ικανότητα να πιστεύω στις ιδέες μου και η αποφασιστικότητα – μερικές φορές η πεισματάρα – να τις υλοποιώ".