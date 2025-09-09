Follow us

H Jessica Alba και ο Danny Ramirez επιδεικνύουν τον έρωτά τους στο US Open

Η Jessica Alba και ο Danny Ramirez είναι μαζί από τον Μάιο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
09-09-2025
Getty Images

Ενώ οι φανατικοί του τένις είχαν τα μάτια τους στραμμένα στον έντονο τελικό του απλού ανδρών μεταξύ του Jannik Sinner και του Carlos Alcaraz, αλλά δεν πέρασαν απαρατήρητοι και οι Jessica Alba με τον Danny Ramirez, των οποίων ο έρωτας φαίνεται να γίνεται όλο και πιο έντονος. Το νέο ζευγάρι έδειξε την αγάπη του στις κερκίδες του Billie Jean King National Tennis Center κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του U.S. Open.

Getty Images

Ο σταρ του Top Gun, ντυμένος με ένα κρεμ χρώματος πόλο και ανοιχτόχρωμα τζιν, δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελά γλυκά, κρατώντας το χέρι της αγαπημένης του και κοιτάζοντας το όμορφο πρόσωπό της. Φυσικά κι εκείνη ανταπέδιδε την τρυφερότητα. 

Η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό πλισέ φόρεμα με γιακά και ένα ανοιχτό καφέ δερμάτινο σακάκι με διπλή σειρά κουμπιών. Συνδύασε το σύνολό της με λευκές γόβες με μυτερή μύτη, χοντρά σκουλαρίκια και γυαλιά ηλίου. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια καφέ δερμάτινη τσάντα.

Jessica Alba και Danny Ramirez
Getty Images

Η Alba και ο Ramirez εθεάθησαν τελευταία φορά μαζί τον Αύγουστο στη Νέα Υόρκη ενώ είναι μαζί από τον Μάιο. Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν όταν απαθανατίστηκαν να φιλιούνται τον ίδιο μήνα. Ακολούθησε μια απόδραση στο Κανκούν του Μεξικού τον Ιούλιο και μια καυτή ερωτική συνάντηση.

