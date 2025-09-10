Ο exclusive χώρος σπουδών που επιλέγει η Αλεξάνδρα του Ανόβερου στο Παρίσι και δεν είναι πανεπιστήμιο

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα από το Ανόβερο μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τα βιβλία που διαβάζει ή αυτά που της άρεσαν περισσότερο πρόσφατα. Η κόρη της Καρολίνας του Μονακό αποκάλυψε τώρα στους σχεδόν 19.000 ακολούθους της στο Instagram ένα μέρος πολύ ξεχωριστό για εκείνη, όπου παρακολουθεί μαθήματα που σχετίζονται με τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία.

Σύμφωνα με το Vanity Fair η Αλεξάνδρα έχει ως σημείο συνάντησης το σοφιστικέ σημείο Off-Campus. Δεν πρόκειται για κολέγιο ή πανεπιστήμιο, αλλά ένα καφέ που βρίσκεται στην μποέμικη και πολυτελή συνοικία Marais του Παρισιού.

Εκεί η Αλεξάνδρα του Ανόβερου περνάει μεγάλο μέρος της μέρας της. Το καφέ και βιβλιοπωλείο βρίσκεται στην οδό Boulevard Voltaire, λίγα μόλις βήματα από το Le Carreau du Temple, μια πρώην μεσαιωνική αγορά που μετατράπηκε σε χώρο εκθέσεων και εκδηλώσεων, και το Bataclan, την αίθουσα συναυλιών όπου πραγματοποιήθηκαν οι φρικτές επιθέσεις που σκότωσαν 90 ανθρώπους τον Νοέμβριο του 2015.

Το Off-Campus προσφέρει μαθήματα στους πελάτες του (οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματά του) τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας "σε θέματα που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τον κόσμο και να καθαρίσετε το μυαλό σας", όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του.

Τα μαθήματα διδάσκονται ατομικά ή σε κύκλους τριών συνεδριών και διδάσκονται από έμπειρους εκπαιδευτές. Καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων που κυμαίνονται από γεωπολιτική έως κινηματογράφο, λογοτεχνία, οικολογία και φιλοσοφία.

Κάθε συνεδρία διάρκειας μιάμισης ώρας κοστίζει περίπου 30 ευρώ, αλλά διατίθενται πακέτα πολλαπλών συνεδριών ή πλήρων μαθημάτων. Επιπλέον, η καφετέρια διαθέτει επίσης ένα βιβλιοπωλείο που προσφέρει μια επιλογή από βιβλία και περιοδικά προς πώληση, όλα προσεκτικά επιλεγμένα .

Μαθήματα φιλοσοφίας

Η Αλεξάνδρα από το Ανόβερο έχει παρακολουθήσει ένα μάθημα φιλοσοφίας σε αυτό το exclusive καφέ με τίτλο "Εισαγωγή στην Πολιτική Σκέψη του Frantz Fanon", ενός ψυχιάτρου, φιλοσόφου και συγγραφέα, του οποίου το έργο επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τα επαναστατικά κινήματα και τους στοχαστές της δεκαετίας του 1960 και του 1970.

Η κόρη της Καρολίνα ντε Μονακό λατρεύει να περνάει ώρες διαβάζοντας και έχει επίσης εξηγήσει σε ορισμένες αναρτήσεις ότι της αρέσει να υπογραμμίζει λέξεις ή φράσεις που τραβούν την προσοχή της. Η νεαρή γυναίκα συνήθως ποντάρει σε γυναίκες συγγραφείς και είναι επίσης θαυμάστρια της Eve Babitz, μιας Αμερικανίδας εικαστικού καλλιτέχνη και συγγραφέα που πέθανε το 2021, συγγραφέα πέντε μυθιστορημάτων και δύο μη μυθιστορηματικών έργων.