Η κρίσιμη συμβουλή που είχε δώσει ο πρίγκιπας Φίλιππος στην Kate Middleton

H Kate Middleton είχε μια ξεχωριστή σχέση με τον σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
10-09-2025
Getty Images

Η Kate Middleton είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέλη της βασιλικής οικογένειας. Οι royal experts συχνά σχολιάζουν τι κάνει την πριγκίπισσα της Ουαλίας τόσο αγαπητή στο βρετανικό κοινό, είτε είναι η αναζωογονητική της προσέγγιση στην ανατροφή των παιδιών, η ικανότητά της να δείχνει "πραγματική ηγεσία" μέσα στο Παλάτι ή το γεγονός ότι έχει καταργήσει συστηματικά τους βασιλικούς κανόνες σε μια προσπάθεια να εκσυγχρονίσει τη μοναρχία.

Η συμβουλή του πρίγκιπα Φίλιππου στην Kate Middleton 

Φαίνεται όμως ότι είχε έναν ιδιαίτερα σημαντικό μέντορα μέσα στην βασιλική οικογένεια: τον αείμνηστο πρίγκιπα Φίλιππο. Σε μια βιογραφία του 2021 για τον αείμνηστο πρίγκιπα με τίτλο Philip: The Final Portrait, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Gyles Brandreth έγραψε για τη συμβουλή που έδωσε στην Middleton, τον "χρυσό κανόνα" του για να ζει υπό το φως των προβολέων της βασιλικής οικογένειας.

Κατά τα πρώτα της χρόνια στην οικογένεια, ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται να της είπε: "Αν νομίζεις ότι η προσοχή είναι στραμμένη σε σένα προσωπικά, θα καταλήξεις σε μπελάδες... Το επίκεντρο είναι ο ρόλος σου, αυτό που κάνεις, αυτό που υποστηρίζεις. Δεν είναι εστιασμένο σε σένα ως άτομο. Δεν είσαι διασημότητα. Εκπροσωπείς τη βασιλική οικογένεια".

Σύμφωνα με τον Brandreth, συμβούλεψε την Kate Middleton να "μην κοιτάζει ποτέ την κάμερα" κατά τη διάρκεια βασιλικών εκδηλώσεων ή όταν επικοινωνεί με το κοινό, καθοδηγώντας την πριγκίπισσα να αποφεύγει να κοιτάζει τους φωτογράφους -κάτι που έκαναν ο ίδιος και η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ για να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλούσαν ένιωθαν αναγνωρισμένοι. Έγραψε: "Έχω συμμετάσχει σε περιπάτους μαζί της. Δεν κοιτάζει την κάμερα. Όποτε της παίρνουν συνέντευξη, η Catherine μιλάει για το θέμα που συζητείται, ποτέ για τον εαυτό της".

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η βασιλική εμπειρογνώμονας Helena Chard πρόσθεσε: "Διδάχθηκε από τους καλύτερους. Ο πρίγκιπας Φίλιππος της υπενθύμισε ότι δεν ήταν διασημότητα. Εκπροσωπεί τη βασιλική οικογένεια. Πρέπει να αφιερωθεί σε μια ζωή υπηρεσίας, να επικεντρωθεί στη δουλειά της και να μην χαμογελά ποτέ απευθείας στην κάμερα".

