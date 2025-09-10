Follow us

Emily Blunt | H ομοιότητα με τις κόρες της στην σπάνια οικογενειακή έξοδο

Η Emily Blunt και ο John Krasinski επέλεξαν να συνοδεύσουν τις κόρες τους σε αγώνα τένις.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
10-09-2025
Getty Images

Ξέραμε ότι η Emily Blunt είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές σταρ του Χόλιγουντ. Τώρα, διαπιστώνουμε ότι έχει δύο μικρές μινιατούρες του εαυτού της! Και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαριτωμένες. Η ηθοποιός έκανε μια σπάνια εμφάνιση με όλη την οικογένειά της στον τελικό του απλού ανδρών του US Open στις 7 Σεπτεμβρίου. Μαζί της ήταν ο σύζυγός της, John Krasinski και οι δύο αξιολάτρευτες κόρες τους, η 11χρονη Hazel και η 9χρονη Violet. 

Η πρωταγωνίστρια του The Devil Wears Prada επέλεξε ένα λευκό σύνολο για να παρακολουθήσει τον αγώνα τένις το οποίο αποτελούνταν από πουκάμισο με κουμπιά, αθλητικά παπούτσια και ασορτί τσάντα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γυαλιά ηλίου. Οι κόρες της ήταν ντυμένες σπορ και casual, φορώντας μπλουζάκια και τζιν. Ο Krasinski ταίριαξε με την οικογένειά του φορώντας ένα casual πόλο και γυαλιά.

Αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητη σε αυτή την οικογενειακή έξοδο είναι το γεγονός ότι και οι δύο κόρες τους φαίνεται να έχουν κληρονομήσει τα κοκκινομάλλα μαλλιά της Blunt. 

Η εμφάνιση αυτή έγινε λίγο καιρό μετά τα γυρίσματα της ταινίας The Devil Wears Prada 2, όπου η Blunt επανέφερε τα εμβληματικά κόκκινα μαλλιά της από την πρώτη ταινία. Προηγουμένως είχε μοιραστεί ότι οι κόρες της θεωρούν τον χαρακτήρα της στην ταινία ως τον "πιο κακό άνθρωπο".

Emily Blunt | H ομοιότητα με τις κόρες της στην σπάνια οικογενειακή έξοδο
Getty Images

Η Blunt και ο Krasinski γνωρίστηκαν το 2008 και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα στο Λάγκο Κόμο της Ιταλίας. Το 2014 καλωσόρισαν την Hazel και το 2016 την Violet.

