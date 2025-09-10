Όταν ο πρίγκιπας Ρενιέ μιλούσε για τις μεξικάνικες ρίζες του: "Η τεκίλα κυλάει στις φλέβες μου"

Ο πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό είναι ένα από τα πιο διάσημα μέλη της δυναστείας Γκριμάλντι. Ωστόσο, αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ο πρίγκιπας που κέρδισε την καρδιά της Grace Kelly είχε μεξικάνικες ρίζες!

O πρίγκιπας του Μονακό, Ρενιέ με τις κόρες του πριγκίπισσες Καρολίνα και Stephanie και τη σύζυγό του, Princess Grace Kelly το 1981 στο Gstaad. (Getty Images)

Η μεξικανική του καταγωγή προέρχεται από τη γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του. Ο πρίγκιπας γοητευόταν από τις ιστορίες που του έλεγαν για τον μεξικανικό πολιτισμό και τις παραδόσεις, σε σημείο που την άκουσε να λέει αρκετές φορές: " Η τεκίλα κυλάει στις φλέβες μου".

Το όνομά του ήταν Rainero

Ο Pierre de Polignac, ο πατέρας του πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό, ήταν γιος του κόμη Maxence de Polignac και της Μεξικανής αριστοκράτισσας Susana de la Torre y Mier. Η Susana καταγόταν από μια από τις πιο αριστοκρατικές οικογένειες του Μεξικού. Ο πατέρας της ήταν ένας εξέχων γαιοκτήμονας με καταγωγή από το λιμάνι της Σάντα Μαρία στο Κάντιθ.

Ως μέλος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες του Μεξικού, η Susana έλαβε πολύ καλή εκπαίδευση στα καλύτερα σχολεία της χώρας και της Ευρώπης. Έμαθε να μιλάει αρκετές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών και των γαλλικών. Μαζί με τις αδερφές της, έκαναν συχνά ταξίδια στην Ευρώπη και σε ένα από αυτά γνώρισε τον Maxence de Polignac, έναν Γάλλο κόμη, τον οποίο ερωτεύτηκε.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1881 στο Παρίσι. Από τον έρωτά τους γεννήθηκαν οκτώ παιδιά: η Josefina, η María Luisa, η Raimunda, ο Javier, η Ana, ο Maxence, ο Beltrán και ο Pierre de Polignac - ο πατέρας του Ρενιέρο.

Ο πρίγκιπας Ρενιέ με την κόρη του, πριγκίπισσα Stephanie και τη σύζυγό του, Grace Kelly το 1979 στο Gstaad. (Getty Images)

Ο γάμος του Pierre de Polignac και της πριγκίπισσας του Μονακό, Charlotte Grimaldi

Ο Pierre de Polignac γεννήθηκε στη Γαλλία, αλλά πάντα κουβαλούσε το Μεξικό στην καρδιά του. Λέγεται ότι ήταν πολύ όμορφος, καλλιεργημένος και εκλεπτυσμένος, γι' αυτό και ο πρίγκιπας Λουδοβίκος Β' του Μονακό τον επέλεξε ως σύζυγο της μοναχοκόρης του, Charlotte Louise Juliette Grimaldi.

O γάμος τους έγινε το 1920. Ο Pierre και η Charlotte δεν ήταν ερωτευμένοι όταν παντρεύτηκαν. Απέκτησαν δύο παιδιά: την Antoinette και τον Rενιέρο - ο μελλοντικός πρίγκιπας του Μονακό.

Στις 12 Απριλίου 1950, ο Ρενιέ ανέβηκε στον θρόνο του Μονακό. Εκτός από τον γάμο του με τη χολιγουντιανή σταρ Grace Kelly, κατάφερε να μετατρέψει τη χώρα του σε έναν από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.