Follow us

Search

Η Elsa Hosk αρραβωνιάστηκε | Το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Tom Daly

Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Elsa Hosk εκτιμάται ότι κοστίζει 1 εκατομμύριο δολάρια.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-09-2025
Getty Images

H Elsa Hosk και o Tom Daly αρραβωνιάστηκαν μετά από πολλά χρόνια σχέσης. Το μοντέλο ανακοίνωσε την είδηση στο Instagram με ένα πλατύ χαμόγελο και ένα ακόμα μεγαλύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων.

Η 36χρονη εξέπληξε τους 8,5 εκατομμύρια followers της ανεβάζοντας μια σειρά από ρομαντικές φωτογραφίες. Στην πρώτη διακρίνεται το ερωτευμένο ζευγάρι σε μια selfie, με την Hosk να επιδεικνύει το τεράστιο οβάλ διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Ο Kegan Fisher, συνιδρυτής της Frank Darling που ειδικεύεται σε δαχτυλίδια αρραβώνων, λέει ότι το δαχτυλίδι "φαίνεται να είναι από πλατίνα, με μικροπάβε χαλκό και μια οβάλ κεντρική πέτρα περίπου 10 καρατίων", πιθανώς από τη συλλογή Soleste της Tiffany & Co.

Σύμφωνα με τον Fisher, "ένα δαχτυλίδι αυτού του επιπέδου θα κοστίζει συνήθως μεταξύ 350.000 και 500.000 δολαρίων, αν και με την πριμοδότηση της Tiffany, θα μπορούσε εύκολα να φτάσει τα 750.000 έως 1 εκατομμύριο δολάρια".

Στην ανάρτηση για τον αρραβώνα του ζευγαριού, ο Daly, ντυμένος με γκρι κοστούμι και λευκό πουκάμισο με ρίγες, γονατίζει μπροστά στο μοντέλο με το δαχτυλίδι σε ένα κουτί. Η Hosk, με ένα κόκκινο σατέν πουκάμισο και μια μακρυά φούστα σε καφέ χρώμα, φέρνει τα χέρια της στο πρόσωπό της από την έκπληξη. Το όμορφο ζευγάρι στέκεται σε ένα διαμέρισμα γεμάτο λουλούδια και αναμμένα κεριά. Σε μια τρίτη φωτογραφία, το ζευγάρι φιλιέται, ενώ ο Daly κρατά τρυφερά τη Hosk από τη μέση.

Το μοντέλο φρόντισε να μοιραστεί και ένα βίντεο με τα περιποιημένα χέρια της να επιδεικνύουν το νέο της λαμπερό δαχτυλίδι.

Διαβάστε Επίσης

Η Elsa Hosk αρραβωνιάστηκε | Το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Tom Daly

H Elsa Hosk φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το Harper's Bazaar Greece

Tags

Latest

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma
CASA

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται
LIFESTYLE & HOMES

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits
NEWS

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior
NEWS

Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson
NEWS

O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί
NEWS

Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους
ΜΑΛΛΙΑ

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Δύο αντικείμενα στο μπάνιο αποτελούν εστίες εκατοντάδων ιών

Δύο αντικείμενα στο μπάνιο αποτελούν εστίες εκατοντάδων ιών

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Δοκιμάζουμε την ακραία Bugatti Bolide με τον τελευταίο W16 κινητήρα παραγωγής

Δοκιμάζουμε την ακραία Bugatti Bolide με τον τελευταίο W16 κινητήρα παραγωγής

Δημοσκόπηση Opinion Poll: 7 στους 10 δεν &quot;βλέπουν&quot; νίκη Τσίπρα επί Μητσοτάκη στις εκλογές - Πώς εκτιμούν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: 7 στους 10 δεν "βλέπουν" νίκη Τσίπρα επί Μητσοτάκη στις εκλογές - Πώς εκτιμούν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Η Αργεντινή ενημέρωσε το ΔΝΤ ότι παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος spot

Η Αργεντινή ενημέρωσε το ΔΝΤ ότι παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος spot

Back to school hauls: Γιατί δεν θέλω το παιδί μου να εκτεθεί στο νέο trend στα social media

Back to school hauls: Γιατί δεν θέλω το παιδί μου να εκτεθεί στο νέο trend στα social media

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Χαμηλότερο το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες - Τι σημαίνει

Χαμηλότερο το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες - Τι σημαίνει