Η Elsa Hosk αρραβωνιάστηκε | Το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Tom Daly

H Elsa Hosk και o Tom Daly αρραβωνιάστηκαν μετά από πολλά χρόνια σχέσης. Το μοντέλο ανακοίνωσε την είδηση στο Instagram με ένα πλατύ χαμόγελο και ένα ακόμα μεγαλύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων.

Η 36χρονη εξέπληξε τους 8,5 εκατομμύρια followers της ανεβάζοντας μια σειρά από ρομαντικές φωτογραφίες. Στην πρώτη διακρίνεται το ερωτευμένο ζευγάρι σε μια selfie, με την Hosk να επιδεικνύει το τεράστιο οβάλ διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Ο Kegan Fisher, συνιδρυτής της Frank Darling που ειδικεύεται σε δαχτυλίδια αρραβώνων, λέει ότι το δαχτυλίδι "φαίνεται να είναι από πλατίνα, με μικροπάβε χαλκό και μια οβάλ κεντρική πέτρα περίπου 10 καρατίων", πιθανώς από τη συλλογή Soleste της Tiffany & Co.

Σύμφωνα με τον Fisher, "ένα δαχτυλίδι αυτού του επιπέδου θα κοστίζει συνήθως μεταξύ 350.000 και 500.000 δολαρίων, αν και με την πριμοδότηση της Tiffany, θα μπορούσε εύκολα να φτάσει τα 750.000 έως 1 εκατομμύριο δολάρια".

Στην ανάρτηση για τον αρραβώνα του ζευγαριού, ο Daly, ντυμένος με γκρι κοστούμι και λευκό πουκάμισο με ρίγες, γονατίζει μπροστά στο μοντέλο με το δαχτυλίδι σε ένα κουτί. Η Hosk, με ένα κόκκινο σατέν πουκάμισο και μια μακρυά φούστα σε καφέ χρώμα, φέρνει τα χέρια της στο πρόσωπό της από την έκπληξη. Το όμορφο ζευγάρι στέκεται σε ένα διαμέρισμα γεμάτο λουλούδια και αναμμένα κεριά. Σε μια τρίτη φωτογραφία, το ζευγάρι φιλιέται, ενώ ο Daly κρατά τρυφερά τη Hosk από τη μέση.

Το μοντέλο φρόντισε να μοιραστεί και ένα βίντεο με τα περιποιημένα χέρια της να επιδεικνύουν το νέο της λαμπερό δαχτυλίδι.