O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson

Νέος κοσμικός γάμος απασχόλησε την υφηλή κοινωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά το διαζύγιο του, από την Alice Rothschild το 2023, ο Zac Goldsmith, πρώην υπουργός Επικρατείας με την κυβέρνηση του Βoris Johnson ξαναπαντρεύτηκε. Λίγες λεπτομέρειες έχουν προκύψει σχετικά με τον χωρισμό του από την Alice Rothschild, αν και είναι γνωστό ότι οδήγησε σε ένα ακόμη διαζύγιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Η Alice είναι απόγονος της ισχυρής ευρωπαϊκής οικονομικής δυναστείας γερμανοεβραϊκής καταγωγής που ανέβηκε σε μεγάλη δύναμη τον 19ο αιώνα, ενώ ο Goldsmith διατηρεί μια εκτιμώμενη περιουσία 300 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Goldsmitrh ντύθηκε τρίτη φορά γαμπρός. Η νύφη ήταν η Hum Fleming, socialite και ανιψιά του Ian Fleming, του διάσημου δημιουργού του 007.

Oι Sean Connery, Ian Fleming και η ηθοποιός Shriley Eaton στο σετ του "Goldfinger". (Getty Images)

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην εκκλησία του St James, στο Longborough, στα ειδυλλιακά Cotswolds.

Ο πολλών εκατομμυρίων γάμος, συγκέντρωσε μια μακρά λίστα αριστοκρατών και πολιτικών, όπως τον γιο της βασίλισσας Καμίλα, Tom Parker Bowles αλλά και τον Boris Johnson με τη σύζυγό του, Carrie. Η πρώην πρώτη κυρία επέλεξε ένα λιλά δαντελένιο παντελόνι Sezane, το οποίο συμπλήρωσε με κόκκινα αξεσουάρ σε αντίθεση.

Η νύφη επέλεξε ένα φόρεμα με κορσέ και έξω τους ώμους, με μια λευκή overskirt Vivienne Westwood, την οποία συνδύασε με λευκές πλατφόρμες. Όσον αφορά τα αξεσουάρ, διάλεξε διαμαντένια σκουλαρίκια και λευκό τσαντάκι Lulu Guinness.

Η νύφη Ηum Fleming κάνει δημόσιες σχέσεις στον τομέα της μόδας και του lifestyle και δραστηριοποιείται στην κοινωνική σκηνή του Λονδίνου.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το μόνο της look, καθώς για τη δεξίωση επέλεξε ένα embellished μίνι φόρεμα με φούστα σε στυλ skater.