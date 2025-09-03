Diana | Tο γούρι που ζήτησε να κεντηθεί στο νυφικό της και κανείς δεν το είχε προσέξει μέχρι σήμερα

Follow us

Η κρυφή λεπτομέρεια στο φόρεμα της Lady Di τραβάει την προσοχή, 44 χρόνια από τον βασιλικό γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

03-09-2025
Getty Images

Ήταν 29 Ιουλίου του 1981 όταν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον γάμο της πριγκίπισσας Diana και του τότε πρίγκιπα Κάρολου.

Getty Images

Στην ιστορία έχει μείνει το νυφικό που φορούσε η Diana, με την υπογραφή του David και της Elizabeth Emanuel. Η δημιουργία από μετάξι και δαντέλα θεωρήθηκε ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα νυφικά φορέματα όλων των εποχών. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, κρυφές λεπτομέρειες συνεχίζουν να έρχονται στο φως, όπως το μυστικό φυλαχτό που η Lady Di είχε ράψει διακριτικά στο φόρεμά της, το οποίο, μέχρι τώρα, είχε περάσει απαρατήρητο.

H λεπτομέρεια στο φόρεμα που ελάχιστοι γνώριζαν

Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, ο David και η Elizabeth Emanuel έραψαν ένα μικρό κεντημένο γούρι μέσα στο φόρεμα, το οποίο ήταν ένα πέταλο από λευκόχρυσο 18 καρατίων διακοσμημένο με διαμάντια. Ένα παραδοσιακό σύμβολο καλής τύχης και προστασίας.  Το πέταλο θεωρείται ένα φυλαχτό ενάντια στην αρνητική ενέργεια και μαγνήτης ευημερίας.  Για την Diana, η οποία αντιμετώπιζε μια νέα φάση γεμάτη αβεβαιότητα, ειδικά αφού συνειδητοποίησε ότι ο μελλοντικός σύζυγός της εξακολουθούσε να επικοινωνεί με την Camilla Parker, το πέταλο αντιπροσώπευε την ελπίδα και την προστάτευε από το κακό. 

Diana
Getty Images

Αυτό το φυλαχτό δεν ήταν η μόνη λεπτομέρεια στο εμβληματικό σχέδιο. Το φόρεμα, το οποίο διέθετε περισσότερα από 10.000 χειροποίητα μαργαριτάρια, έκρυβε επίσης έναν μικρό μπλε υφασμάτινο φιόγκο, παραπέμποντας στην παράδοση να φοράς "κάτι μπλε" σε έναν γάμο.

