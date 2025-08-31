Η ιστορία πίσω από το τελευταίο φόρεμα της Diana που δεν πρόλαβε να φορέσει

Σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου συμπληρώνονται 28 χρόνια από τον τραγικό θάνατο της "πριγκίπισσας του λαού". Λίγες μέρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνεργαζόταν με τον Mαροκινό σχεδιαστή Jacques Azagury για ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής που σκόπευε να φορέσει σε event στο Χόλιγουντ. Δυστυχώς, η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν κατάφερε ποτέ να πραγματοποιήσει το όνειρό της!

Ο σχεδιαστής κράτησε μυστικό το σχέδιο του φορέματος μετά τον θάνατο της Lady Di. Τώρα όμως αποφάσισε να μιλήσει!

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Vanity Fair, ο σχεδιαστής Jacques Azagury μίλησε για την εντυπωσιακή δουλειά που έκανε για την πριγκίπισσα Diana καθώς ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό των The Famous Five, μιας συλλογής φορεμάτων που έδειχναν την "πριγκίπισσα του λαού" πιο ελεύθερη, αποφασιστική και ήρεμη.

Το 1997 λίγους μήνες πριν από τον τραγικό της θάνατο σε τροχαίο στο Παρίσι, η Diana ανέθεσε στον δημιουργό να σχεδιάσει ένα φόρεμα που έμελλε να γίνει θρυλικό και ονομάστηκε "Final Goodbye Dress" ("Φόρεμα του Τελευταίου Αποχαιρετισμού"). H Diana δεν πρόλαβε να το φορέσει.

Το φόρεμα ήταν φτιαγμένο από μαύρη μεταξωτή ζορζέτα, το αγαπημένο χρώμα της Diana σύμφωνα με τον Azagury. Η πριγκίπισσα επρόκειτο να φορέσει αυτό το φόρεμα στην πρεμιέρα μιας ταινίας της Disney, οπότε ήθελε να είναι τέλειο για το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί του Χόλιγουντ. Η Lady Di το δοκίμασε τρεις φορές, με την τελευταία φορά να έχει φορεθεί λίγες μέρες πριν από το ατύχημα που της στοίχισε τη ζωή τον Αύγουστο του 1997.

Getty images

Ο σχεδιαστής πρόσθεσε πως το φόρεμα βρίσκεται ακόμα στο ατελιέ του, καρφιτσωμένο για διορθώσεις και ημιτελές.