Kate Middleton | Πώς το σύνολο που επέλεξε στην τελευταία της εμφάνιση σχετίζεται με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kate Middleton χρησιμοποιεί την εμφάνισή της για να στείλει ένα μήνυμα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
12-09-2025
Getty Images

Ένας κρυφός συμβολισμός υπάρχει πίσω από την ενδυματολογική επιλογή της Kate Middleton κατά την τελευταία βασιλική επίσκεψή της σε υφαντουργεία στο Σάντμπερι και το Κούξτον. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας χρησιμοποιεί το σύνολό της για να στείλει ένα μήνυμα.

Στη solo εμφάνιση της, οι royals fans πρόσεξαν αμέσως το χρυσό κολιέ της Danielle Draper, το οποίο περιείχε ένα μενταγιόν με ένα γράμμα για κάθε ένα από τα τρία παιδιά της: τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis. 

Kate Middleton | Πώς το σύνολο που επέλεξε στην τελευταία της εμφάνιση σχετίζεται με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους
Getty Images

Το σύνολό της Middleton, εν τω μεταξύ, αποτίει επίσης φόρο τιμής στον πρίγκιπα William. Το γκρι καρό κοστούμι είναι φτιαγμένο με το ιστορικό καρό μοτίβο Prince of Wales, αποτελώντας έτσι μια έξυπνη αναφορά στον τίτλο του συζύγου της.

Kate Middleton
Getty Images

Η εμφάνιση της Πέμπτης δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε το κολιέ της. Νωρίτερα φέτος, για παράδειγμα, η Kate Middleton επέλεξε το αξεσουάρ κατά τη διάρκεια του πρώτου της ταξιδιού με τον William από τότε που ανακοίνωσε τη διάγνωση του καρκίνου της. Το ζευγάρι επισκέφθηκε τη Σκoτία για να γιορτάσει την 14η επέτειο του γάμου τους, όπου και συναντήθηκαν για πρώτη φορά ως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του St. Andrews το 2001.

Πιο πρόσφατα, η μελλοντική βασίλισσα φόρεσε επίσης το κολιέ για μια εμφάνιση μαζί με τον σύζυγό της αυτή την εβδομάδα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.

Kate Middleton | Η εκπληκτική παραδοχή της για τον πρίγκιπα George γίνεται viral

