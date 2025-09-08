Follow us

Search

Kate Middleton | Η εκπληκτική παραδοχή της για τον πρίγκιπα George γίνεται viral

Ο 12χρονος πρίγκιπας George αρχίζει να συνοδεύει τους γονείς του σε εκδηλώσεις.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
08-09-2025
Getty Images

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνεχίζουν να κάνουν πρωτοσέλιδα. Από την επικείμενη μετακόμισή τους στο Forest Lodge του Windsor μέχρι τη μεταμόρφωση της Kate Middleton με ξανθά μαλλιά, το ζευγάρι βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της προσοχής.

Αναμφίβολα, τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας George, η πριγκίπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis, είναι αυτά που απασχολούν περισσότερο τον κόσμο, καθώς αρχίζουν σταδιακά να αυξάνουν τα δημόσια καθήκοντά τους

Αυτή την εβδομάδα, η Middleton έδωσε μια σπάνια ενημέρωση για τα παιδιά της κατά τη διάρκεια μιας βασιλικής εκδήλωσης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου -η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά την επιστροφή τους από τις καλοκαιρινές διακοπές. 

Kate Middleton | Η εκπληκτική παραδοχή της για τον πρίγκιπα George γίνεται viral
Getty Images

Η ομολογία της Kate Middleton για τον πρίγκιπα George

"Μεγαλώνουν τώρα!" εξήγησε η πριγκίπισσα για τα παιδιά της. Στη συνέχεια, έδωσε μια σπάνια ενημέρωση για τον μεγαλύτερο γιο της, προσθέτοντας: "Ο George είναι ήδη στα βήματά μου!"

Διαβάστε Επίσης

Kate Middleton | Επιστροφή στα signature καστανά μαλλιά της έπειτα από τη σύντομη blonde era της

Ο 12χρονος πρίγκιπας George αρχίζει να συνοδεύει τους γονείς του σε εκδηλώσεις, καθώς είναι ο δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

Ως εκ τούτου, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας τον προετοιμάζουν για το μέλλον του, μια απόφαση που οι ειδικοί σε θέματα βασιλικής οικογένειας χαρακτηρίζουν ως "πολύ καλή κίνηση".

"Ο William προσπαθεί να το κανονικοποιήσει", εξήγησε προηγουμένως ο Robert Hardman, συγγραφέας του βιβλίου The Making of a King, σχετικά με το μελλοντικό ρόλο του πρίγκιπα George, μέσω του περιοδικού People. "Δεν το αρνούνται και το σκέφτονται πολύ, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα".

Συνέχισε: "Με τον George υπάρχει η αίσθηση ότι η προτεραιότητα είναι να μην αποθαρρυνθούν αυτός και τα αδέλφια του, να μην το φοβηθούν, να το καταλάβουν και να το δεχτούν ως μέρος της ζωής τους. Υπάρχει η πεποίθηση ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο διακριτικό, φυσιολογικό – αν μπορείς να το πεις φυσιολογικό – και ευχάριστο".

Διαβάστε Επίσης

Πρίγκιπας George | Γιατί πιστεύεται ότι δεν μπορεί πλέον να ταξιδεύει αεροπορικώς μαζί με την αδερφή του, Charlotte;

Tags

Latest

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
NEWS

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
NEWS

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open
NEWS

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου
ENTERTAINMENT

Αντιγόνη Τσιούλη | Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που λάμπει στην Εθνική Όπερα του Καΐρου

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Η νέα φοιτητική κατοικία της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;
ENTERTAINMENT

Είναι αυτό το πιο σκοτεινό ντοκιμαντέρ για πραγματικά εγκλήματα στο Netflix;

Best of Network

Holistic Beauty | 5 τρόποι για να &quot;χτίσεις&quot; μια ολιστική ρουτίνα ομορφιάς

Holistic Beauty | 5 τρόποι για να "χτίσεις" μια ολιστική ρουτίνα ομορφιάς

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον &#39;Όμηρο&#39; στο Netflix

4 πολιτικά θρίλερ για να δεις μετά τον 'Όμηρο' στο Netflix

5 νέα λανσαρίσματα από τη ZARA που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

5 νέα λανσαρίσματα από τη ZARA που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Ανάλυση: Ο Μπαϊρού πέφτει, ο Μακρόν ψάχνει για πρωθυπουργό και η οικονομική κρίση για τη Γαλλία έρχεται με φόρα

Ανάλυση: Ο Μπαϊρού πέφτει, ο Μακρόν ψάχνει για πρωθυπουργό και η οικονομική κρίση για τη Γαλλία έρχεται με φόρα

Τα πιο δημοφιλή παρατσούκλια σε αυτοκίνητα

Τα πιο δημοφιλή παρατσούκλια σε αυτοκίνητα

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

Η αθώα κίνηση που κάνεις καθημερινά και προκαλεί ψαλίδα στα μαλλιά σου

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;