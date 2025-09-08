Kate Middleton | Η εκπληκτική παραδοχή της για τον πρίγκιπα George γίνεται viral

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνεχίζουν να κάνουν πρωτοσέλιδα. Από την επικείμενη μετακόμισή τους στο Forest Lodge του Windsor μέχρι τη μεταμόρφωση της Kate Middleton με ξανθά μαλλιά, το ζευγάρι βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της προσοχής.

Αναμφίβολα, τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας George, η πριγκίπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis, είναι αυτά που απασχολούν περισσότερο τον κόσμο, καθώς αρχίζουν σταδιακά να αυξάνουν τα δημόσια καθήκοντά τους.

Αυτή την εβδομάδα, η Middleton έδωσε μια σπάνια ενημέρωση για τα παιδιά της κατά τη διάρκεια μιας βασιλικής εκδήλωσης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου -η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά την επιστροφή τους από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Getty Images

Η ομολογία της Kate Middleton για τον πρίγκιπα George

"Μεγαλώνουν τώρα!" εξήγησε η πριγκίπισσα για τα παιδιά της. Στη συνέχεια, έδωσε μια σπάνια ενημέρωση για τον μεγαλύτερο γιο της, προσθέτοντας: "Ο George είναι ήδη στα βήματά μου!"

Ο 12χρονος πρίγκιπας George αρχίζει να συνοδεύει τους γονείς του σε εκδηλώσεις, καθώς είναι ο δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

Ως εκ τούτου, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας τον προετοιμάζουν για το μέλλον του, μια απόφαση που οι ειδικοί σε θέματα βασιλικής οικογένειας χαρακτηρίζουν ως "πολύ καλή κίνηση".

"Ο William προσπαθεί να το κανονικοποιήσει", εξήγησε προηγουμένως ο Robert Hardman, συγγραφέας του βιβλίου The Making of a King, σχετικά με το μελλοντικό ρόλο του πρίγκιπα George, μέσω του περιοδικού People. "Δεν το αρνούνται και το σκέφτονται πολύ, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα".

Συνέχισε: "Με τον George υπάρχει η αίσθηση ότι η προτεραιότητα είναι να μην αποθαρρυνθούν αυτός και τα αδέλφια του, να μην το φοβηθούν, να το καταλάβουν και να το δεχτούν ως μέρος της ζωής τους. Υπάρχει η πεποίθηση ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο διακριτικό, φυσιολογικό – αν μπορείς να το πεις φυσιολογικό – και ευχάριστο".