Kate Middleton | Επιστροφή στα signature καστανά μαλλιά της έπειτα από τη σύντομη blonde era της

Μπορεί η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της Kate Middleton σε ξανθό να συζητήθηκε όσο λίγες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό φαίνεται πως δεν ήταν ωστόσο αρκετό ώστε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας να κρατήσει τελικά τα μαλλιά της στον ανοιχτό τόνο στον οποίο δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν. Έτσι, η Middleton επέστρεψε ήδη στο signature καστανό χρώμα στα μαλλιά της, στο οποίο και την έχουμε συνηθίσει.

Πιο αναλυτικά, η Kate Middleton έδωσε το παρών στις 6 Σεπτεμβρίου σε διοργάνωση του Mundial γυναικείου ράγκμπι, όπου εμφανίστηκε με σκούρα καστανά μαλλιά σε κομψό half-up χτένισμα. Η επιστροφή στο διαχρονικό της hair look αποτελεί μια safe μα και άκρως διαχρονική κίνηση, με το επιφανές μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας να επιλέγει να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της με το διακριτικό στιλ στο οποίο την είχαμε γνωρίσει πριν από περίπου 15 χρόνια και που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη royal ταυτότητά της.

Η σύντομη αλλαγή στα ξανθά μαλλιά είχε πραγματοποιηθεί από την Kate Middleton μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν και εμφανίστηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου με το ανανεωμένο της χρώμα. Προηγουμένως, η ίδια είχε επιλέξει μια bronde απόχρωση που φώτιζε διακριτικά τα χαρακτηριστικά της.

Η εμφάνιση της Kate Middleton με καστανά μαλλιά