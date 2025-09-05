Follow us

Strong Hair | Τέσσερις πολύτιμες συμβουλές για να περιορίσετε το σπάσιμο στα μαλλιά σας

Οι κινήσεις που πρέπει να ακολουθείτε στην καθημερινότητά σας για να περιορίσετε το σπάσιμο της τρίχας στα μαλλιά σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 05-09-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Το σπάσιμο των μαλλιών δημιουργεί έντονο στρες στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα όταν προσπαθούμε να τα μακρύνουμε ή απλώς να τα διατηρήσουμε όσο το δυνατόν πιο υγιή. Σε αντίθεση με την τριχόπτωση που αποτελεί πρόβλημα που εδράζεται στη ρίζα, το σπάσιμο συμβαίνει όταν η τρίχα εξασθενεί και σπάει αποκλειστικά στις άκρες. Τα καλά νέα είναι πως με τη σωστή φροντίδα και μερικές απλές αλλαγές στις συνήθειές σας, μπορείτε να το αποτρέψετε και να δείτε την ποιότητα των μαλλιών σας να γίνεται καλύτερη από ποτέ. Ακολουθούν τέσσερις βασικές συμβουλές για να προστατεύσετε τα μαλλιά σας από το σπάσιμο.

Ενυδατώνετέ τα τακτικά

Τα ξηρά μαλλιά είναι πιο ευάλωτα στο σπάσιμο. Η έλλειψη υγρασίας είναι ένας από τους κύριους λόγους που τα μαλλιά σπάνε, ειδικά αν έχετε σγουρά ή σπαστά μαλλιά που είναι εξ ορισμού πιο ευαίσθητα. Χρησιμοποιείτε μαλακτική κρέμα μετά από κάθε λούσιμο και εφαρμόζετε leave-in conditioner ή πιο πλούσια ενυδατική κρέμα σε νωπά μαλλιά. Εντάξτε στη ρουτίνα σας μια βαθιά ενυδατική μάσκα μία φορά την εβδομάδα και επιλέγετε στρατηγικά προϊόντα με αλόη, γλυκερίνη, λάδι καρύδας ή βούτυρο καριτέ για πλούσια θρέψη.

Περιορίστε τη θερμότητα

Η συχνή χρήση εργαλείων θερμότητας (όπως πιστολάκι, πρέσα, ψαλίδι) αποδυναμώνει την τρίχα και οδηγεί σε σπάσιμο. Περιορίστε τη χρήση θερμότητας σε 1–2 φορές την εβδομάδα και πριν από κάθε χρήση, εφαρμόζετε θερμοπροστατευτικό σπρέι. Προτιμήστε για την καθημερινότητά σας χτενίσματα χωρίς θερμότητα, όπως πλεξούδες, κότσους ή φυσικές μπούκλες.

Να χειρίζεστε τα βρεγμένα μαλλιά με προσοχή

Τα μαλλιά είναι πιο ευάλωτα όταν είναι βρεγμένα και μπορούν να σπάσουν εύκολα από ό,τι στη στεγνή τους μορφή. Χτενίζετέ τα απαλά με χτένα με αραιά δόντια ή με τα δάχτυλά σας, ξεκινώντας από τις άκρες προς τη ρίζα. Αποφύγετε το έντονο τρίψιμο με πετσέτα και αντί για αυτό, σκουπίστε ταμποναριστά.

Προστατεύετέ τα κατά τη διάρκεια του ύπνου

Η τριβή με το μαξιλάρι μπορεί να προκαλέσει κόμπους και σπάσιμο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χρησιμοποιείτε μεταξωτή ή σατέν μαξιλαροθήκη για λιγότερη τριβή. Εναλλακτικά, φορέστε ένα σατέν ή μεταξωτό σκουφάκι. Αν έχετε μακριά μαλλιά, πλέξτε τα χαλαρά ή στρίψτε τα πριν κοιμηθείτε.

