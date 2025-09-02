Follow us

Naomi Watts | Η εύκολη και ανεπιτήδευτη επιμέλεια στο French bob της που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς στα καρέ μαλλιά σας

Η Naomi Watts επέλεξε ένα sleek φινίρισμα για τα μαλλιά της σε εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Βενετίας, κι εμείς κρατήσαμε τα απαραίτητα beauty notes.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 02-09-2025
Getty Images

Στη Βενετία βρίσκεται αυτή την περίοδο η Naomi Watts, η οποία και μετέβη στην ιταλική πόλη στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της που πραγματοποιείται από τα τέλη Αυγούστου. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός εμφανίστηκε δημοσίως και φωτογραφήθηκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διαμένει, με την 56χρονη να επιλέγει για τις ανάγκες της περίστασης ένα ιδιαίτερα κομψό χτένισμα που αναδεικνύει τα καρέ μαλλιά.

Aπό τη Sigourney Weaver μέχρι την Εmma Stone | Αυτές οι ηθοποιοί ξύρισαν το κεφάλι τους για τον ρόλο της ζωής τους

Πιο συγκεκριμένα, η Naomi Watts ανέδειξε το French bob που η ίδια έχει επιλέξει εδώ και χρόνια για τα μαλλιά της, επιλέγοντας ένα sleek χτένισμα με ελαφρώς γυρισμένες άκρες. Δημιουργημένο εύκολα και γρήγορα με hair gel και λακ, το συγκεκριμένο μινιμαλιστικό χτένισμα με αναφορές στη δεκαετία του ΄60 ήταν ό,τι έπρεπε για ένα elegant look, το οποίο δεν χρειάζεται καν επαγγελματική επιμέλεια για να δείξει κομψό.

Η sleek επιμέλεια στα καρέ μαλλιά αποτελεί μια τέλεια εναλλακτική χτενίσματος που αποδεικνύει ότι ακόμα και τα κοντά μαλλιά μπορούν να διαμορφωθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Με αυστηρή χωρίστρα στο πλάι ή στη μέση, αλλά και απλές στιλιστικές επιλογές ως προς τα ρούχα που θα επιλέξετε, προσθέτει μια sophisticated αίσθηση που αναζητεί κάθε γυναίκα και που αξίζει να δοκιμάσετε.

Η εμφάνιση της Naomi Watts στο Φεστιβάλ Βενετίας


 

Naomi Watts | Η εύκολη και ανεπιτήδευτη επιμέλεια στο French bob της που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς στα καρέ μαλλιά σας
