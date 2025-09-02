Naomi Watts | Η εύκολη και ανεπιτήδευτη επιμέλεια στο French bob της που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς στα καρέ μαλλιά σας

Στη Βενετία βρίσκεται αυτή την περίοδο η Naomi Watts, η οποία και μετέβη στην ιταλική πόλη στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της που πραγματοποιείται από τα τέλη Αυγούστου. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός εμφανίστηκε δημοσίως και φωτογραφήθηκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διαμένει, με την 56χρονη να επιλέγει για τις ανάγκες της περίστασης ένα ιδιαίτερα κομψό χτένισμα που αναδεικνύει τα καρέ μαλλιά.

Πιο συγκεκριμένα, η Naomi Watts ανέδειξε το French bob που η ίδια έχει επιλέξει εδώ και χρόνια για τα μαλλιά της, επιλέγοντας ένα sleek χτένισμα με ελαφρώς γυρισμένες άκρες. Δημιουργημένο εύκολα και γρήγορα με hair gel και λακ, το συγκεκριμένο μινιμαλιστικό χτένισμα με αναφορές στη δεκαετία του ΄60 ήταν ό,τι έπρεπε για ένα elegant look, το οποίο δεν χρειάζεται καν επαγγελματική επιμέλεια για να δείξει κομψό.

Η sleek επιμέλεια στα καρέ μαλλιά αποτελεί μια τέλεια εναλλακτική χτενίσματος που αποδεικνύει ότι ακόμα και τα κοντά μαλλιά μπορούν να διαμορφωθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Με αυστηρή χωρίστρα στο πλάι ή στη μέση, αλλά και απλές στιλιστικές επιλογές ως προς τα ρούχα που θα επιλέξετε, προσθέτει μια sophisticated αίσθηση που αναζητεί κάθε γυναίκα και που αξίζει να δοκιμάσετε.

Η εμφάνιση της Naomi Watts στο Φεστιβάλ Βενετίας



