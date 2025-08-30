Aπό τη Sigourney Weaver μέχρι την Εmma Stone | Αυτές οι ηθοποιοί ξύρισαν το κεφάλι τους για τον ρόλο της ζωής τους

Μετρημένες στα δάχτυλα των δυο χεριών είναι οι ηθοποιοί που έχουν συμφωνήσει να θυσιάσουν τα μαλλιά τους και να πρωταγωνιστήσουν με ένα ξυρισμένο κεφάλι για τις ανάγκες μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς.

Μια κίνηση τολμηρή αλλά και πρωτοποριακή. Ένα ξυρισμένο κεφάλι δεν μεταμορφώνει απλώς μια εμφάνιση, εντείνει μια ερμηνεία, αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και υπογραμμίζει τη δύναμη της ερμηνείας της ηθοποιού. H Emma Stone ξύρισε το κεφάλι της για τις ανάγκες του ρόλου της στη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia που έκανε πρεμιέρα στο 82o Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Πέμπτη 28 Αυγούστου αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Oι Γιώργο Λάνθιμος, Emma Stone, Aidan Delbis, Jesse Plemons, Σταύρος Χαλκιάς και Alicia Silverstoneduring στο κόκκινο χαλί της Βενετίας. (Getty Images)

Με αφορμή την κίνηση της Emma Stone θυμόμαστε ανάλογες περιπτώσεις διάσημων γυναικών.

H λίστα των ηθοποιών που ξύρισαν το κεφάλι τους

Η πρωτοπόρος ήταν μια Γαλλίδα ηθοποιός, η Renée Falconetti : θυσίασε τα μαλλιά της "ζωντανά" για τις ανάγκες της ταινίας "Τα Πάθη της Ιωάννας της Λωραίνης" , μπροστά στην κάμερα του Carl Theodor Dreyer, που κυκλοφόρησε το 1928. Μια αξέχαστη σκηνή. Η Sigourney Weaver έκανε μεγάλη εντύπωση εμφανιζόμενη με ξυρισμένο κεφάλι στο Alien 3, το 1992. Με το ξυράφι στο χέρι, η Demi Moore έκανε στον εαυτό της ένα επικό ξύρισμα για τον ρόλο της στην ταινία "H επίλεκτη" (1997). Τα δάκρυα της Natalie Portman όταν ξύριζαν το κεφάλι της στο "V for Vendetta" το 2005 έκαναν επίσης μεγάλη εντύπωση.

Επίσης θυμόμαστε τη Charlize Theron ως Furiosa στο Mad Max: Fury Road. Την Kristen Stewart στο Underwater. Την Danai Gurira τα παράτησε όλα για τον ρόλο της ως πολεμίστρια στο Black Panther. Η Anne Hathaway απαρνήθηκε τα μαλλιά της για να υποδυθεί την Fantine στους "Άθλιους" και κέρδισε Όσκαρ.

H Emma Corrin εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι ως "υπερκακή" Κασσάνδρα Νόβα στο Deadpool & Wolverine. Η Florence Pugh συμφώνησε να απαρνηθεί τα μ,αλλιά της για να υποδυθεί μια γυναίκα με καρκίνο στο We live in time. Η τελευταία που το έκανε αυτό ήταν η Emma Stone στο Bugonia σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου!