Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | Η κίνηση του Willem Dafoe που συγκίνησε την Emma Stone

Η τρυφερή συνάντηση των δύο αγαπημένων πρωταγωνιστών του Γιώργου Λάνθιμου στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
29-08-2025
Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου, στα πλαίσια του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας, η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, με την Emma Stone, πλέον μούσα του, να κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έφτασε στο κόκκινο χαλί μαζί με τον σύζυγό της, Dave McCary με τον οποίο αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί πριν περπατήσει στο red carpet και συναντήσει τους συμπρωταγωνιστές της, αλλά και τον Έλληνα σκηνοθέτη για την επίσημη φωτογραφία στα πλαίσια του εμβληματικού κινηματογραφικού φεστιβάλ της ιταλικής πόλης. 

Όμως, αυτή δεν ήταν η μόνη συνάντηση που πραγματοποίησε η δημοφιλής ηθοποιός. Ερχόμενος κατευθείαν από το Σαράγεβο, όπου βραβεύτηκε με την τιμητική "καρδιά" του συγκεκριμένου κινηματογραφικού φεστιβάλ, ο Willem Dafoe βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Bugonia, προκειμένου να στηρίξει τους καλούς του φίλους και συναδέλφους, Γιώργο Λάνθιμο και Emma Stone. 

Μόλις τον αντίκρισε, η Emma Stone έσπευσε να τον χαιρετήσει με τους δυο τους να ανταλλάσσουν ένα φιλικό, τρυφερό φιλί και να μην κρύβουν τον ενθουσιασμό τους. Άλλωστε, και οι δύο ήταν στο πρωταγωνιστικό cast τόσο του Poor Things όσο και του Kind Of Kindness. 

