Follow us

Search

Iman | Σπάνια βραδινή εμφάνιση του μοντέλου σε privé δείπνο της Sofia Coppola με τον οίκο Chanel

Το look της έφερε την υπογραφή του δημοφιλούς οίκου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
12-09-2025
Dimitrios Kambouris/WireImage/Getty Images/Ideal Images

Ένα privé δείπνο παρέθεσαν στη Νέα Υόρκη η Sofia Coppola και ο οίκος Chanel για να γιορτάσουν το νέο πολυτελές coffee table book της σκηνοθέτιδος με τίτλο, Chanel Haute Couture

Διαβάστε Επίσης

Iman | Σπάνια βραδινή εμφάνιση του μοντέλου σε privé δείπνο της Sofia Coppola με τον οίκο Chanel

Marc by Sofia | Το νέο ντοκιμαντέρ της Sofia Coppola για τον Marc Jacobs έρχεται στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ένας φόρος τιμής στην υψηλή ραπτική του οίκου Chanel, αποκαλύπτοντας την τέχνη, τη λεπτομέρεια και την αφοσίωση πίσω από κάθε δημιουργία. Μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες και προσεγμένα κείμενα, το βιβλίο παρουσιάζει την κληρονομιά της Gabrielle Chanel και τη συνέχισή της από τον Karl Lagerfeld και άλλους καλλιτεχνικούς διευθυντές.

Iman Sofia Coppola
Dimitrios Kambouris/WireImage/Getty Images/Ideal Images

Στο ξεχωριστό δείπνο, το παρών έδωσαν αγαπημένα πρόσωπα της καλλιτέχνιδος, η οποία τους υποδέχτηκε φορώντας ένα χρυσό Chanel lace dress μαζί με τις κόρες της, Cosima και Romy, μαζί με τον μουσικό σύζυγό της, Thomas Mars, αλλά και του πολυτελούς οίκου. Ανάμεσά τους και η Iman. Το θρυλικό μοντέλο πόζαρε στον φακό πριν καθίσει στη θέση της, εντυπωσιάζοντας με το total black σύνολό της, το οποίο – φυσικά – έφερε την υπογραφή του οίκου Chanel. 

Tags

Latest

L for Leather | 6 δερμάτινα τζάκετ που θα κάνουν επίκαιρο το φθινοπωρινό σας ντύσιμο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

L for Leather | 6 δερμάτινα τζάκετ που θα κάνουν επίκαιρο το φθινοπωρινό σας ντύσιμο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Velvet Hands | 10 πολυτελείς κρέμες χεριών για να έχετε πάντα στην τσάντα σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Velvet Hands | 10 πολυτελείς κρέμες χεριών για να έχετε πάντα στην τσάντα σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε το ψηλόμεσο τζιν το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο οίκος Dior καλωσορίζει το νέο Miss Dior Essence μέσα από δύο υπέροχα pop up στο κέντρο της Αθήνας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Ο οίκος Dior καλωσορίζει το νέο Miss Dior Essence μέσα από δύο υπέροχα pop up στο κέντρο της Αθήνας

Letizia της Ισπανίας | Η εμφάνιση με slingback γόβες-συνώνυμο του γαλλικού στιλ
NEWS

Letizia της Ισπανίας | Η εμφάνιση με slingback γόβες-συνώνυμο του γαλλικού στιλ

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η πριγκίπισσα Βεατρίκη αναδεικνύει Αμερικανό σχεδιαστή σε εμφάνισή της στο Λονδίνο
NEWS

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη αναδεικνύει Αμερικανό σχεδιαστή σε εμφάνισή της στο Λονδίνο

Η Astir Marina καλωσορίζει την Dolce & Gabbana Casa και ανεβάζει τον πήχη του design
LIFESTYLE & HOMES

Η Astir Marina καλωσορίζει την Dolce & Gabbana Casa και ανεβάζει τον πήχη του design

ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ
Iman | Σπάνια βραδινή εμφάνιση του μοντέλου σε privé δείπνο της Sofia Coppola με τον οίκο Chanel
NEWS

Iman | Σπάνια βραδινή εμφάνιση του μοντέλου σε privé δείπνο της Sofia Coppola με τον οίκο Chanel

Kate Middleton | Πώς το σύνολο που επέλεξε στην τελευταία της εμφάνιση σχετίζεται με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους
NEWS

Kate Middleton | Πώς το σύνολο που επέλεξε στην τελευταία της εμφάνιση σχετίζεται με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους

Best of Network

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Η Τόνια Σωτηροπούλου συνδύασε σε ένα look τα τρία staples του φθινοπωρινού στιλ

Η Τόνια Σωτηροπούλου συνδύασε σε ένα look τα τρία staples του φθινοπωρινού στιλ

Μια μαμά βιντεοσκοπούσε όλες τις πρώτες μέρες στο σχολείου του γιου της μέχρι που πήγε πανεπιστήμιο- Το viral βίντεο που μας συγκίνησε

Μια μαμά βιντεοσκοπούσε όλες τις πρώτες μέρες στο σχολείου του γιου της μέχρι που πήγε πανεπιστήμιο- Το viral βίντεο που μας συγκίνησε

4 δισ. ευρώ νέα δάνεια σε επιχειρήσεις έχουν δώσει οι τράπεζες φέτος - Kάμψη στους ιδιώτες

4 δισ. ευρώ νέα δάνεια σε επιχειρήσεις έχουν δώσει οι τράπεζες φέτος - Kάμψη στους ιδιώτες

Δολοφονία Κερκ: Αυτό είναι το προφίλ του 22χρονου δράστη - &quot;Προτιμούσε να αυτοκτονήσει παρά να παραδοθεί&quot;

Δολοφονία Κερκ: Αυτό είναι το προφίλ του 22χρονου δράστη - "Προτιμούσε να αυτοκτονήσει παρά να παραδοθεί"

8 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζεις με ξύδι

8 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζεις με ξύδι

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Αυτά τα φθινοπωρινά παπούτσια &quot;απειλούν&quot; τις κλασικές δερμάτινες μπότες

Αυτά τα φθινοπωρινά παπούτσια "απειλούν" τις κλασικές δερμάτινες μπότες