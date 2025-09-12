Iman | Σπάνια βραδινή εμφάνιση του μοντέλου σε privé δείπνο της Sofia Coppola με τον οίκο Chanel

Ένα privé δείπνο παρέθεσαν στη Νέα Υόρκη η Sofia Coppola και ο οίκος Chanel για να γιορτάσουν το νέο πολυτελές coffee table book της σκηνοθέτιδος με τίτλο, Chanel Haute Couture.

Ένας φόρος τιμής στην υψηλή ραπτική του οίκου Chanel, αποκαλύπτοντας την τέχνη, τη λεπτομέρεια και την αφοσίωση πίσω από κάθε δημιουργία. Μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες και προσεγμένα κείμενα, το βιβλίο παρουσιάζει την κληρονομιά της Gabrielle Chanel και τη συνέχισή της από τον Karl Lagerfeld και άλλους καλλιτεχνικούς διευθυντές.

Dimitrios Kambouris/WireImage/Getty Images/Ideal Images

Στο ξεχωριστό δείπνο, το παρών έδωσαν αγαπημένα πρόσωπα της καλλιτέχνιδος, η οποία τους υποδέχτηκε φορώντας ένα χρυσό Chanel lace dress μαζί με τις κόρες της, Cosima και Romy, μαζί με τον μουσικό σύζυγό της, Thomas Mars, αλλά και του πολυτελούς οίκου. Ανάμεσά τους και η Iman. Το θρυλικό μοντέλο πόζαρε στον φακό πριν καθίσει στη θέση της, εντυπωσιάζοντας με το total black σύνολό της, το οποίο – φυσικά – έφερε την υπογραφή του οίκου Chanel.