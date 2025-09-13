Mary-Kate & Ashley Olsen | Η σπάνια κοινή εμφάνιση των δίδυμων αδελφών που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη αμερικανική μόδα

H Mary-Kate και η Ashley Olsen έκαναν μια σπάνια κοινή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Οι δίδυμες αδελφές ήταν μεταξύ των καλεσμένων στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το περιοδικό W Magazine και το πολυκατάστημα Bloomingdale’s στο εστιατόριο Eleven Madison Park.

Η Mary-Kate και η Ashley Olsen εμφανίστηκαν με παρόμοιο στιλ φορώντας μεγάλα κασκόλ σε έντονα μοτίβα και πόζαραν δίπλα στην αρχισυντάκτρια του περιοδικού, Sara Moonves.

Οι δίδυμες αδελφές σπάνια εμφανίζονται μαζί τα τελευταία χρόνια. Η πιο πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση, πριν από την εκδήλωση του W Magazine, ήταν μία βραδινή έξοδος με φίλες στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2024. Τις συνόδευε η μικρότερη αδελφή τους, η ηθοποιός Elizabeth Olsen. Η δε τελευταία του κοινή εμφάνιση σε κόκκινο χαλί καταγράφεται το 2019, στα αμερικανικά βραβεία μόδας που διοργανώνει η CFDA.

Anna Webber/Getty Images for W Magazine/Ideal Image

Οι αδελφές Olsen έγιναν γνωστές από τη συμμετοχή τους στη σειρά "Full House", σε ηλικία μόλις 6 μηνών. Κρατούσαν εναλλάξ τον ρόλο του μωρού της οικογένειας. Από το 1992 έως το 2004 συμμετείχαν σε διάφορες ταινίες, όμως σύντομα αποφάσισαν ότι η ηθοποιία δεν ήταν το μονοπάτι που ήθελαν να ακολουθήσουν.

Το 2006 οι δυο αδελφές ίδρυσαν το The Row, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιδραστικά brand της σύγχρονης αμερικανικής μόδας. Οι μίνιμαλ συλλογές και η άριστη ποιότητα των υλικών τους, έχουν αναδείξει το The Row σ' ένα από τους βασικούς εκπροσώπους της διακριτικής πολυτέλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.