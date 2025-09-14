Ο σχεδιαστής που απαγόρεψε την παρουσία των "nepo babies" στο fashion show του

Σε μία εποχή που πολλά fashion brands βασίζονται στους εκατομμύρια followers των διάσημων καλεσμένων των shows τους για να επικοινωνήσουν τις συλλογές τους στο ευρύ κοινό, ένας Βρετανός σχεδιαστής αποφάσισε να "ρίξει πόρτα" σε μία μεγάλη μερίδα απ' αυτούς. Ο λόγος για τον Omi, ο οποίος αποτελεί το ένα από τα δύο μέλη του βρετανικού οίκου μόδας Vin + Omi, και ο οποίος συγκαταλέγει τον βασιλιά Κάρολο στους προσωπικούς του φίλους.

Ο 50χρονος σχεδιαστής πήρε την αμφιλεγόμενη απόφαση να απαγορεύσει σε όλα τα "nepo babies" και τους influences την είσοδο στην επίδειξή του brand του στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. To fashion show θα φιλοξενηθεί στο art’otel στο Hoxton, στο Ανατολικό Λονδίνο, στις 18 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, καθώς ολοκληρώνεται η λίστα καλεσμένων, ο Omi επέμεινε ότι οποιοσδήποτε απόγονος διασημοτήτων ή άτομα που είναι διάσημα αποκλειστικά λόγω της παρουσίας τους στα social media δεν είναι ευπρόσδεκτα στην πρώτη σειρά. "Τα nepo babies και οι influencers που ενδιαφέρονται για τη φήμη για χάρη της φήμης δεν είναι ευπρόσδεκτοι", δήλωσε χαρακτηριστικά στη Daily Mail Online.

O Omi (αριστερά) και ο συνεργάτης του Vin (δεξιά) και τη "μούσα" των επιδείξεων τους, Dame Prue Leith.

"Δεν θέλουμε αυτά τα πρόσωπα στις επιδείξεις μας", συμπληρώνει. "Θέλουμε ανθρώπους που εκπροσωπούν κάτι και κάνουν κάτι με νόημα —όχι απλώς να αποκτούν followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης".

Όπως παραδέχτηκε ο Omi, παρά την ξεκάθαρη στάση του, συνεχίζει να δέχεται αιτήματα για προσκλήσεις. "Λέμε "όχι" σ' αυτά τα αιτήματα όλη την ώρα", θα δηλώσει, τη στιγμή που πολλοί άλλοι σχεδιαστές ενδίδουν σ' αυτή τη "λύση".

Ο Omi αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένο παράδειγμα, όταν ο μάνατζερ ενός Αμερικανού ζήτησε πρόσκληση για την επίδειξη εκ μέρους του πελάτη του — μαζί και "πέντε διαφορετικά κομμάτια από την περσινή σεζόν ως δώρο". Χωρίς να ονομάσει το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Omi είπε ότι ήταν "ο γιος ενός πολύ διάσημου μπασκετμπολίστα". "Του απάντησα, "Συγγνώμη, ποιο είναι το ταλέντο του; Τι κάνει;"Δεν ρώτησα τι κάνει ο μπαμπάς του! Ρώτησα: τι κάνει ο ίδιος; Είναι τρελό!", περιγράφει τον διάλογο.

Ο Omi θέλει στην επίδειξή του ανθρώπους που ξεχωρίζουν γιατί "κάνουν κάτι αξιόλογο". "Είναι εντάξει να έχεις διάσημους γονείς — πολλοί διάσημοι έχουν διάσημους γονείς —, αλλά το σημαντικό είναι το να κάνεις κάτι περισσότερο στη ζωή σου από το να χρησιμοποιείς απλώς το επώνυμό σου για να έχεις πρόσβαση σ' έναν χώρο", είπε. Και πρόσθεσε: "Δεν με νοιάζει αν είσαι η Kendall Jenner ή ο Brooklyn Beckham. Εκτός αν κάνεις κάτι για το περιβάλλον ή για φιλανθρωπικούς σκοπούς, δεν σε θέλουμε".

Ο eco - friendly οίκος Vin + Omi, ο οποίος ιδρύθηκε το 2004, συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με τον βασιλιά Καρόλο, καθώς κατασκευάζει ρούχα από υλικά, όπως ροκανίδια και φυτικά απόβλητα, που ανακυκλώνονται από τα κτήματα του μονάρχη στο Sandringham και το Highgrove.