Οι ασυνήθιστες ταξιδιωτικές απαιτήσεις του βασιλιά Καρόλου | Απαιτεί να φέρνει μαζί του ολόκληρο το υπνοδωμάτιό του

Στο βιβλίο του "Rebel King", ο συγγραφέας Tom Bower αποκάλυψε τις ιδιαίτερότητες του βασιλιά Κάρολου όσο αφορά στις ταξιδιωτικές του συνήθειες.

Ένα φορητό υπνοδωμάτιο

Ο συγγραφέας αποκάλυψε τα ασυνήθιστα αντικείμενα που συνηθίσει να φέρει μαζί του ο μονάρχης κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης τα Σαββατοκύριακα. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων αντικειμένων, το κρεβάτι του και τα ρολά πολυτελούς χαρτιού υγείας! Ο βασιλιάς ταξιδεύει με ένα φορτηγό γεμάτο δικά του έπιπλα που θα αντικατασταθούν με τα κομμάτια από τα δωμάτια στα οποία θα διαμένει. Και όταν λέμε ότι φέρνει τα δικά του έπιπλα, αυτό περιλαμβάνει ολόκληρη την κρεβατοκάμαρα του βασιλιά και της βασίλισσας.

Getty Images

"Το προσωπικό του είχε επίσης φροντίσει να πάρει μαζί του ένα μικρό ραδιόφωνο, το καπάκι της τουαλέτας του, το αγαπημένο του ουίσκι και εμφιαλωμένο νερό", έγραψε ο συγγραφέας στο βιβλίο του.