Follow us

Search

Οι ασυνήθιστες ταξιδιωτικές απαιτήσεις του βασιλιά Καρόλου | Απαιτεί να φέρνει μαζί του ολόκληρο το υπνοδωμάτιό του

Στο βιβλίο του "Rebel King", ο συγγραφέας Τομ Μπάουερ αποκάλυψε τις ιδιοτροπίες του μονάρχη.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 27-08-2025
Getty Images

Στο βιβλίο του "Rebel King", ο συγγραφέας Tom Bower αποκάλυψε τις ιδιαίτερότητες του βασιλιά Κάρολου όσο αφορά στις ταξιδιωτικές του συνήθειες. 

Ένα φορητό υπνοδωμάτιο

Ο συγγραφέας  αποκάλυψε τα ασυνήθιστα αντικείμενα που συνηθίσει να φέρει μαζί του ο μονάρχης κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης τα Σαββατοκύριακα. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων αντικειμένων, το κρεβάτι του και τα ρολά πολυτελούς χαρτιού υγείας! Ο βασιλιάς ταξιδεύει με ένα φορτηγό γεμάτο δικά του έπιπλα που θα αντικατασταθούν με τα κομμάτια από τα δωμάτια στα οποία θα διαμένει. Και όταν λέμε ότι φέρνει τα δικά του έπιπλα, αυτό περιλαμβάνει ολόκληρη την κρεβατοκάμαρα του βασιλιά και της βασίλισσας.

Οι ασυνήθιστες ταξιδιωτικές απαιτήσεις του βασιλιά Καρόλου | Απαιτεί να φέρνει μαζί του ολόκληρο το υπνοδωμάτιό του
Getty Images

"Το προσωπικό του είχε επίσης φροντίσει να πάρει μαζί του ένα μικρό ραδιόφωνο, το καπάκι της τουαλέτας του,  το αγαπημένο του ουίσκι και εμφιαλωμένο νερό", έγραψε ο συγγραφέας στο βιβλίο του. 

Διαβάστε Επίσης

Οι παράξενες συνήθειες που είχε η βασίλισσα Ελισάβετ όταν ταξίδευε με αεροπλάνο

Tags

Latest

Selena Gomez | Το νέο της ροζέ μανικιούρ είναι η κομψή μεταβατική πρόταση που ταιριάζει στα φθινοπωρινά looks σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Selena Gomez | Το νέο της ροζέ μανικιούρ είναι η κομψή μεταβατική πρόταση που ταιριάζει στα φθινοπωρινά looks σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Cate Blanchett | Chic άφιξη στη Βενετία για τη νέα της ταινία σε συμπαραγωγή με τη Saint Laurent Productions
NEWS

Cate Blanchett | Chic άφιξη στη Βενετία για τη νέα της ταινία σε συμπαραγωγή με τη Saint Laurent Productions

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Mother to Daughter | 5 αλάνθαστες συμβουλές oμορφιάς που κάθε μητέρα αξίζει να μεταδώσει στην κόρη της
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Mother to Daughter | 5 αλάνθαστες συμβουλές oμορφιάς που κάθε μητέρα αξίζει να μεταδώσει στην κόρη της

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
H λίστα με τα πιο ακριβά δαχτυλίδια αρραβώνων των celebrities | Πού κατατάσσεται το μονόπετρο της Taylor Swift;
NEWS

H λίστα με τα πιο ακριβά δαχτυλίδια αρραβώνων των celebrities | Πού κατατάσσεται το μονόπετρο της Taylor Swift;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | 10 ταινίες που ανυπομονούν να δουν οι σινεφίλ
ENTERTAINMENT

Φεστιβάλ Βενετίας 2025 | 10 ταινίες που ανυπομονούν να δουν οι σινεφίλ

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
Πώς θα φορέσετε το πιο δημοφιλές αξεσουάρ του 2025
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Πώς θα φορέσετε το πιο δημοφιλές αξεσουάρ του 2025

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Perfume Addict | Οι τρόποι για να διαρκεί το άρωμά σας όλη την ημέρα
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Perfume Addict | Οι τρόποι για να διαρκεί το άρωμά σας όλη την ημέρα

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ράνια της Ιορδανίας | Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 28χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Iman
NEWS

Ράνια της Ιορδανίας | Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 28χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Iman

Οι ασυνήθιστες ταξιδιωτικές απαιτήσεις του βασιλιά Καρόλου | Απαιτεί να φέρνει μαζί του ολόκληρο το υπνοδωμάτιό του
NEWS

Οι ασυνήθιστες ταξιδιωτικές απαιτήσεις του βασιλιά Καρόλου | Απαιτεί να φέρνει μαζί του ολόκληρο το υπνοδωμάτιό του

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Ο Ken Block ξαναζεί μέσα από επικό βίντεο του Xiaomi SU7 Ultra

Ο Ken Block ξαναζεί μέσα από επικό βίντεο του Xiaomi SU7 Ultra

UniCredit: Πόσο πιθανή είναι η &quot;κατάληψη&quot; της Fed από τον Τραμπ και ποιες οι επιπτώσεις στις αγορές

UniCredit: Πόσο πιθανή είναι η "κατάληψη" της Fed από τον Τραμπ και ποιες οι επιπτώσεις στις αγορές

Kοτόπουλο με barbeque sauce και πατάτες - Ένα γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Kοτόπουλο με barbeque sauce και πατάτες - Ένα γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Οι 2 τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου

Οι 2 τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Μαρία Καβογιάννη | Το ησυχαστήριο της στο Πήλιο - Πέτρινο με μαγευτική θέα

Μαρία Καβογιάννη | Το ησυχαστήριο της στο Πήλιο - Πέτρινο με μαγευτική θέα

Το μανικιούρ που θα κάνει την επιστροφή σου από τις διακοπές… λίγο πιο εύκολη

Το μανικιούρ που θα κάνει την επιστροφή σου από τις διακοπές… λίγο πιο εύκολη

Αυτό είναι το νέο &quot;μπορντό&quot; που θα κυριαρχήσει στην γκαρνταρόμπα του φθινοπώρου

Αυτό είναι το νέο "μπορντό" που θα κυριαρχήσει στην γκαρνταρόμπα του φθινοπώρου

Η αγαπημένη σειρά του Stephen King σε περιμένει στο Netflix

Η αγαπημένη σειρά του Stephen King σε περιμένει στο Netflix