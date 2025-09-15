Γιατί ο Jeremy Allen White δεν πήγε στα Emmys 2025 παρά τις 13 υποψηφιότητες του The Bear

Ο αγαπημένος "κακόκεφος μάγειρας" του κόσμου και ο αγαπημένος φίλος του διαδικτύου, Jeremy Allen White, δεν βρέθηκε στα Emmys 2025, παρά το γεγονός ότι η σειρά The Bear μέτρησε 13 υποψηφιότητες.

Οι θαυμαστές της σειράς φυσικά απογοητεύτηκαν που δεν ήταν τον White στο Peacock Theater του Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο, ο ηθοποιός είχε έναν πολύ καλό λόγο για να μην παραστεί στην εκδήλωση.

Ο 34χρονος δεν έδωσε το παρών στην 77η τελετή απονομής των βραβείων επειδή ο καλύτερός του φίλος παντρεύεται. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί άλλοι συντελεστές της σειράς που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, συμπεριλαμβανομένων των συμπρωταγωνιστριών του White, Molly Gordon και Abby Elliott.

Ο White ήταν υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για τη δουλειά του στην κωμική σειρά του FX. Κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο για την κατηγορία αυτή το 2024 και το 2025.

"Όμορφο καστ μου, σας αγαπώ για πάντα, μου αρέσει να δουλεύω μαζί σας, θέλω να είμαστε για πάντα μέρος της ζωής του άλλου, σας αγαπώ τόσο πολύ", είπε κατά την αποδοχή του βραβείου πέρυσι. "Αυτή η σειρά άλλαξε τη ζωή μου, μου ενστάλαξε την πίστη ότι η αλλαγή είναι δυνατή, ότι αν είσαι σε θέση να επικοινωνήσεις με τους άλλους, δεν είσαι ποτέ πραγματικά μόνος. Ευχαριστώ αυτή τη σειρά, τους γονείς μου, σ' αγαπώ, Annabel, αδελφή μου, είσαι εδώ, σ' αγαπώ τόσο πολύ, σ' ευχαριστώ που ήρθες μαζί μου απόψε, Ezer και Louie [Delores, τα παιδιά του] σ' αγαπώ τόσο, τόσο πολύ, είστε η καρδιά μου, σας ευχαριστώ όλους".