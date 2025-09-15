Follow us

Search

Γιατί ο Jeremy Allen White δεν πήγε στα Emmys 2025 παρά τις 13 υποψηφιότητες του The Bear

Οι συμπρωταγωνιστές του Jeremy Allen White βρέθηκαν στην 77η τελετή απονομής των Emmys.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
15-09-2025
Getty Images

Ο αγαπημένος "κακόκεφος μάγειρας" του κόσμου και ο αγαπημένος φίλος του διαδικτύου, Jeremy Allen White, δεν βρέθηκε στα Emmys 2025, παρά το γεγονός ότι η σειρά The Bear μέτρησε 13 υποψηφιότητες.

Οι θαυμαστές της σειράς φυσικά απογοητεύτηκαν που δεν ήταν τον White στο Peacock Theater του Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο, ο ηθοποιός είχε έναν πολύ καλό λόγο για να μην παραστεί στην εκδήλωση.

Διαβάστε Επίσης

Γιατί ο Jeremy Allen White δεν πήγε στα Emmys 2025 παρά τις 13 υποψηφιότητες του The Bear

The Bear | Το φινάλε της 4ης σεζόν προκάλεσε αντιπαράθεση

Ο 34χρονος δεν έδωσε το παρών στην 77η τελετή απονομής των βραβείων επειδή ο καλύτερός του φίλος παντρεύεται. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί άλλοι συντελεστές της σειράς που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, συμπεριλαμβανομένων των συμπρωταγωνιστριών του White, Molly Gordon και Abby Elliott.

Ο White ήταν υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για τη δουλειά του στην κωμική σειρά του FX. Κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο για την κατηγορία αυτή το 2024 και το 2025.

"Όμορφο καστ μου, σας αγαπώ για πάντα, μου αρέσει να δουλεύω μαζί σας, θέλω να είμαστε για πάντα μέρος της ζωής του άλλου, σας αγαπώ τόσο πολύ", είπε κατά την αποδοχή του βραβείου πέρυσι. "Αυτή η σειρά άλλαξε τη ζωή μου, μου ενστάλαξε την πίστη ότι η αλλαγή είναι δυνατή, ότι αν είσαι σε θέση να επικοινωνήσεις με τους άλλους, δεν είσαι ποτέ πραγματικά μόνος. Ευχαριστώ αυτή τη σειρά, τους γονείς μου, σ' αγαπώ, Annabel, αδελφή μου, είσαι εδώ, σ' αγαπώ τόσο πολύ, σ' ευχαριστώ που ήρθες μαζί μου απόψε, Ezer και Louie [Delores, τα παιδιά του] σ' αγαπώ τόσο, τόσο πολύ, είστε η καρδιά μου, σας ευχαριστώ όλους".

Διαβάστε Επίσης

Emmys 2025 | To καστ του The White Lotus εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί

Tags

Latest

5 αντηλιακά υψηλής προστασίας με αντιρυτιδικές ιδιότητες που θα σας συναρπάσουν
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

5 αντηλιακά υψηλής προστασίας με αντιρυτιδικές ιδιότητες που θα σας συναρπάσουν

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βραβεία Emmy 2025 | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Βραβεία Emmy 2025 | Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Great Hair News | Η Zara λανσάρει την πρώτη της συλλογή με σαμπουάν, conditioners και μάσκες μαλλιών
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Great Hair News | Η Zara λανσάρει την πρώτη της συλλογή με σαμπουάν, conditioners και μάσκες μαλλιών

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Letizia της Ισπανίας | Με ριγέ πουκάμισο και ψηλόμεση παντελόνα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς
NEWS

Letizia της Ισπανίας | Με ριγέ πουκάμισο και ψηλόμεση παντελόνα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ποιο χρώμα στα σεντόνια έλκει την απιστία σύμφωνα με το Feng Shui;
LIFESTYLE & HOMES

Ποιο χρώμα στα σεντόνια έλκει την απιστία σύμφωνα με το Feng Shui;

Karma Bint Abbas | Ποια είναι η πριγκίπισσα της Ιορδανίας που θα εκθέσει έργα της στο Λονδίνο;
NEWS

Karma Bint Abbas | Ποια είναι η πριγκίπισσα της Ιορδανίας που θα εκθέσει έργα της στο Λονδίνο;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
H Kate Middleton και ο πρίγκιπας William προχωρούν σε αλλαγές για την ασφάλειά τους
NEWS

H Kate Middleton και ο πρίγκιπας William προχωρούν σε αλλαγές για την ασφάλειά τους

H Louis Vuitton ταξιδεύει με την Grace Coddington και τις γάτες της
NEWS

H Louis Vuitton ταξιδεύει με την Grace Coddington και τις γάτες της

Ο βασιλιάς Κάρολος "φώναζε και έβριζε" για αυτή τη σκανδαλώδη αλληλεπίδραση με την πριγκίπισσα Diana
NEWS

Ο βασιλιάς Κάρολος "φώναζε και έβριζε" για αυτή τη σκανδαλώδη αλληλεπίδραση με την πριγκίπισσα Diana

Best of Network

Το πιο εύκολο σουφλέ λαχανικών - Δες πώς μπορείς να το ετοιμάσεις σε 5 λεπτά

Το πιο εύκολο σουφλέ λαχανικών - Δες πώς μπορείς να το ετοιμάσεις σε 5 λεπτά

Δολοφονία Κερκ: Το σημείωμα θανάτου του Τάιλερ Ρόμπινσον - &quot;Έχω την ευκαιρία να τον σκοτώσω και θα την εκμεταλλευτώ&quot;

Δολοφονία Κερκ: Το σημείωμα θανάτου του Τάιλερ Ρόμπινσον - "Έχω την ευκαιρία να τον σκοτώσω και θα την εκμεταλλευτώ"

Τα 9 ροφήματα που διώχνουν το φούσκωμα - Ιδανικά για μετά το καλοκαίρι

Τα 9 ροφήματα που διώχνουν το φούσκωμα - Ιδανικά για μετά το καλοκαίρι

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αξία των κτιρίων

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αξία των κτιρίων

Luca Piscazzi, τι τρώμε στο καινούριο σου &quot;Pino&quot; στη Γλυφάδα;

Luca Piscazzi, τι τρώμε στο καινούριο σου "Pino" στη Γλυφάδα;

Gourmand Vanilla | Αυτό το άρωμα έχει τις λαχταριστές νότες που ταιριάζουν στο φθινόπωρο

Gourmand Vanilla | Αυτό το άρωμα έχει τις λαχταριστές νότες που ταιριάζουν στο φθινόπωρο

Κατερίνα Διδασκάλου | Ακολούθησε το ανατρεπτικό mani-pedi trend που κάθε κομψή γυναίκα μπορεί να υποστηρίξει

Κατερίνα Διδασκάλου | Ακολούθησε το ανατρεπτικό mani-pedi trend που κάθε κομψή γυναίκα μπορεί να υποστηρίξει

H Zara λανσάρει την πρώτη της ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών

H Zara λανσάρει την πρώτη της ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αξία των κτιρίων

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αξία των κτιρίων