Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry

Στην 77η τελετή απονομής των Emmys, των βραβείων που τιμούν την τηλεόραση βρέθηκε o Colin Farrell. Για την εμφάνισή του, ο ηθοποιός επέλεξε το καλύτερο plus one, τον 15χρονο γιο του, Henry.

Όσον αφορά τα look τους, ο 49χρονος Farrell φόρεσε ένα βελούδινο σμόκιν, ενώ ο Henry επέλεξε ένα total blavk σύνολο, που αποτελείτο από μαύρο κοστούμι, μαύρο πουκάμισο και ασορτί γραβάτα, αντανακλώντας το εκλεπτυσμένο στυλ του πατέρα του.

Getty Images

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ διεθνών μέσων, μέσα στον χώρο της εκδήλωσης, ο Farrell σύστησε τον γιο σε αρκετούς φίλους του από τον χώρο του θεάματος, δίνοντας στον έφηβο μια ματιά στις προσωπικότητες του σύμπαντος του Hollywood.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Farell φέρνει τον Henry σε μια εκδήλωση υψηλού προφίλ. Στο παρελθόν, είχαν περπατήσει μαζί στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2023, και οι δύο ντυμένοι με κλασικά σμόκιν. Πιο πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Henry συνόδευσε τον πατέρα του στην πρεμιέρα της ταινίας "The Penguin" στη Νέα Υόρκη.