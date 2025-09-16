Follow us

Search

Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry

Ο ηθοποιός συστήνει τον γιο του στο σύμπαν του Hollywood.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
16-09-2025
Getty Images

Στην 77η τελετή απονομής των Emmys, των βραβείων που τιμούν την τηλεόραση βρέθηκε o Colin Farrell. Για την εμφάνισή του, ο ηθοποιός επέλεξε το καλύτερο plus one, τον 15χρονο γιο του, Henry.

Όσον αφορά τα look τους, ο 49χρονος Farrell φόρεσε ένα βελούδινο σμόκιν, ενώ ο Henry επέλεξε ένα total blavk σύνολο, που αποτελείτο από μαύρο κοστούμι, μαύρο πουκάμισο και ασορτί γραβάτα, αντανακλώντας το εκλεπτυσμένο στυλ του πατέρα του

Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry
Getty Images

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ διεθνών μέσων, μέσα στον χώρο της εκδήλωσης, ο Farrell σύστησε τον γιο σε αρκετούς φίλους του από τον χώρο του θεάματος, δίνοντας στον έφηβο μια ματιά στις προσωπικότητες του σύμπαντος του Hollywood. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Farell φέρνει τον Henry σε μια εκδήλωση υψηλού προφίλ. Στο παρελθόν, είχαν περπατήσει μαζί στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2023, και οι δύο ντυμένοι με κλασικά σμόκιν. Πιο πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Henry συνόδευσε τον πατέρα του στην πρεμιέρα της ταινίας "The Penguin" στη Νέα Υόρκη. 

Tags

Latest

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy
NEWS

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry
NEWS

Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry

Το anti-aging κούρεμα που "λεπταίνει" και "ανασηκώνει" το πρόσωπο μετά τα 50 σας χρόνια
ΜΑΛΛΙΑ

Το anti-aging κούρεμα που "λεπταίνει" και "ανασηκώνει" το πρόσωπο μετά τα 50 σας χρόνια

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada
NEWS

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Οι 10 bucket bags που θα κρατήσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι 10 bucket bags που θα κρατήσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πώς να εξαφανίσετε πανάδες και καφέ κηλίδες από τον ήλιο με φυσικό τρόπο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Πώς να εξαφανίσετε πανάδες και καφέ κηλίδες από τον ήλιο με φυσικό τρόπο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
Το νέο dark μανικιούρ που θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το νέο dark μανικιούρ που θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

Best of Network

Η φούστα που έγινε viral αυτές τις ημέρες και χρειάζεσαι οπωσδήποτε στην γκαρνταρόμπα σου

Η φούστα που έγινε viral αυτές τις ημέρες και χρειάζεσαι οπωσδήποτε στην γκαρνταρόμπα σου

Πώς θα καθαρίσεις το ταπεράκι του σχολείου από τα...λάδια;

Πώς θα καθαρίσεις το ταπεράκι του σχολείου από τα...λάδια;

30 παραστάσεις που ανυπομονούμε να δούμε τη σεζόν 2025-26

30 παραστάσεις που ανυπομονούμε να δούμε τη σεζόν 2025-26

Αυτό το denim blazer shirt από τη Zara είναι το μεταβατικό piece που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Αυτό το denim blazer shirt από τη Zara είναι το μεταβατικό piece που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Η Αμαλία Κωστοπούλου με το πιο δημοφιλές πανωφόρι του φθινοπώρου

Η Αμαλία Κωστοπούλου με το πιο δημοφιλές πανωφόρι του φθινοπώρου

&quot;Η κόρη μου με δάγκωσε&quot;: Μια μαμά και ψυχολόγος που ζει στη Φινλανδία εξηγεί το λάθος που έκανε και πώς το διόρθωσε

"Η κόρη μου με δάγκωσε": Μια μαμά και ψυχολόγος που ζει στη Φινλανδία εξηγεί το λάθος που έκανε και πώς το διόρθωσε

Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών από τη Zara είναι γεγονός!

Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών από τη Zara είναι γεγονός!

&quot;Η Γάζα καίγεται&quot;: Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης - Σφοδροί βομβαρδισμοί

"Η Γάζα καίγεται": Το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης - Σφοδροί βομβαρδισμοί

Οι 4 ασκήσεις που θα σε κρατήσουν νέα – &quot;Kλειδί&quot; για υγεία και δύναμη από τα 30+

Οι 4 ασκήσεις που θα σε κρατήσουν νέα – "Kλειδί" για υγεία και δύναμη από τα 30+