Charlene του Μονακό | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό

Μια νέα εμφάνιση έκανε η πριγκίπισσα Charlene του Μονακό. Η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου επέλεξε ένα κομψό μεταξωτό σύνολο σε γήινο τόνο. Το look έφερε την υπογραφή του Giorgio Armani.

Συνοδευόμενη από την Camille Gottlieb κόρη της Stephanie του Μονακό, παρακολούθησαν την παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος "It's A Dog's Life Monaco" που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Carob Tree.

Το event πραγματοποιήθηκε στην εντυπωσιακή βεράντα των κεντρικών γραφείων easyGroup του sir Στέλιου Χατζηιωάννου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μεσημέρι στον εντυπωσιακό υπαίθριο χώρο του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία στο Μονακό.

Να θυμίσουμε πως στις 4 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε τον Ιταλό σχεδιαστή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών έχοντας χτίσει μια αυτοκρατορία.

Ο φόρος τιμής της Charlene στον Armani

Η είδηση ​​του θανάτου του προκάλεσε ένα κύμα σπαρακτικών αντιδράσεων. Η Charlene του Μονακό εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της με ένα τρυφερό post. Ο Armani άλλωστε είχε σχεδιάσει το iconic νυφικά της και είχε μια πολύ στενή σχέση με ρτην πρώην Ολυμπιονίκη.

"Με μεγάλη θλίψη, ο πρίγκιπας και εγώ μάθαμε για τον θάνατο τοy Giorgio Armani. Ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα στον κόσμο της μόδας, δημιουργώντας και διαμορφώνοντας τάσεις που έχουν επηρεάσει γενιές. Ανάμεσα στα πολλά έργα του ήταν και το νυφικό μου από τον Ιούλιο του 2011. Το έργο και τα επιτεύγματά του θα ζήσουν περισσότερο από αυτόν και θα συνεχίσουν να είναι παρόντα στο μέλλον", ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο Αλβέρτος και η σύζυγός του.

Τώρα, σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, η

παρευρέθηκε σε μια δημόσια εκδήλωση αποτίοντας φόρο τιμής στον σχεδιαστή του νυφικού της , με ένα πολύ κομψό μεταξωτό σύνολο.