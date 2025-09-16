Follow us

Search

Charlene του Μονακό | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό

H σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου παρευρέθηκε σε παρουσίαση βιβλίου και επέλεξε μεταξωτό κοστούμι του αείμνηστου Giorgio Armani.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 16-09-2025
Getty Images

Μια νέα εμφάνιση έκανε η πριγκίπισσα Charlene του Μονακό. Η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου επέλεξε ένα κομψό μεταξωτό σύνολο σε γήινο τόνο.  Το look έφερε την υπογραφή του Giorgio Armani. 

Συνοδευόμενη από την Camille Gottlieb κόρη της Stephanie του Μονακό, παρακολούθησαν την παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος "It's A Dog's Life Monaco" που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Carob Tree.

Το event πραγματοποιήθηκε στην εντυπωσιακή βεράντα των κεντρικών γραφείων easyGroup του sir Στέλιου Χατζηιωάννου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  μεσημέρι στον εντυπωσιακό υπαίθριο χώρο του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία στο Μονακό.

Να θυμίσουμε πως στις 4 Σεπτεμβρίου, ο κόσμος της μόδας αποχαιρέτησε τον Ιταλό σχεδιαστή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών έχοντας χτίσει μια αυτοκρατορία.   

Ο φόρος τιμής της Charlene στον Armani

Η είδηση ​​του θανάτου του προκάλεσε ένα κύμα σπαρακτικών αντιδράσεων. Η Charlene του Μονακό εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της με ένα τρυφερό post. Ο Armani άλλωστε είχε σχεδιάσει το iconic νυφικά της και είχε μια πολύ στενή σχέση με ρτην πρώην Ολυμπιονίκη. 

"Με μεγάλη θλίψη, ο πρίγκιπας και εγώ μάθαμε για τον θάνατο τοy Giorgio Armani. Ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα στον κόσμο της μόδας, δημιουργώντας και διαμορφώνοντας τάσεις που έχουν επηρεάσει γενιές. Ανάμεσα στα πολλά έργα του ήταν και το νυφικό μου από τον Ιούλιο του 2011. Το έργο και τα επιτεύγματά του θα ζήσουν περισσότερο από αυτόν και θα συνεχίσουν να είναι παρόντα στο μέλλον", ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο Αλβέρτος και η σύζυγός του.

Τώρα, σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, η πριγκίπισσα παρευρέθηκε σε μια δημόσια εκδήλωση αποτίοντας φόρο τιμής στον σχεδιαστή του νυφικού της , με ένα πολύ κομψό μεταξωτό σύνολο.

 

Διαβάστε Επίσης

Charlene του Μονακό | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό

Πριγκίπισσα Charlene | Σε νέα εμφάνιση με τη λευκή δαντέλα που αγαπούσε η βασίλισσα Ελισάβετ

Tags

Latest

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy
NEWS

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry
NEWS

Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry

Το anti-aging κούρεμα που "λεπταίνει" και "ανασηκώνει" το πρόσωπο μετά τα 50 σας χρόνια
ΜΑΛΛΙΑ

Το anti-aging κούρεμα που "λεπταίνει" και "ανασηκώνει" το πρόσωπο μετά τα 50 σας χρόνια

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες της Infanta Sofia στη Λισαβόνα
NEWS

Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες της Infanta Sofia στη Λισαβόνα

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada
NEWS

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τη νέα καμπάνια του οίκου Prada

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Οι 10 bucket bags που θα κρατήσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι 10 bucket bags που θα κρατήσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πώς να εξαφανίσετε πανάδες και καφέ κηλίδες από τον ήλιο με φυσικό τρόπο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Πώς να εξαφανίσετε πανάδες και καφέ κηλίδες από τον ήλιο με φυσικό τρόπο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
Το νέο dark μανικιούρ που θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το νέο dark μανικιούρ που θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

Best of Network

Αυτό το denim blazer shirt από τη Zara είναι το μεταβατικό piece που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Αυτό το denim blazer shirt από τη Zara είναι το μεταβατικό piece που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Η Αμαλία Κωστοπούλου με το πιο δημοφιλές πανωφόρι του φθινοπώρου

Η Αμαλία Κωστοπούλου με το πιο δημοφιλές πανωφόρι του φθινοπώρου

Πώς θα καθαρίσεις το ταπεράκι του σχολείου από τα...λάδια;

Πώς θα καθαρίσεις το ταπεράκι του σχολείου από τα...λάδια;

Home Spa | Πώς να δημιουργήσεις μια εμπειρία spa στο σπίτι για ένα Σαββατοκύριακο χαλάρωσης

Home Spa | Πώς να δημιουργήσεις μια εμπειρία spa στο σπίτι για ένα Σαββατοκύριακο χαλάρωσης

Τι γίνεται με το ηλεκτρικό Golf: Πότε θα κυκλοφορήσει

Τι γίνεται με το ηλεκτρικό Golf: Πότε θα κυκλοφορήσει

Η φούστα που έγινε viral αυτές τις ημέρες και χρειάζεσαι οπωσδήποτε στην γκαρνταρόμπα σου

Η φούστα που έγινε viral αυτές τις ημέρες και χρειάζεσαι οπωσδήποτε στην γκαρνταρόμπα σου

1987-2005-2025: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ελλάδος

1987-2005-2025: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ελλάδος

Μιλώντας με την τεχνητή νοημοσύνη: Ο συναισθηματικός αντίκτυπος του ChatGPT

Μιλώντας με την τεχνητή νοημοσύνη: Ο συναισθηματικός αντίκτυπος του ChatGPT

Μεσαία τάξη είναι και οι μικρομεσαίοι της παραγωγής

Μεσαία τάξη είναι και οι μικρομεσαίοι της παραγωγής