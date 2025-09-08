Πριγκίπισσα Charlene | Σε νέα εμφάνιση με τη λευκή δαντέλα που αγαπούσε η βασίλισσα Ελισάβετ

Αυτό το Σάββατο ο πρίγκιπας Αλβέρτος, η πριγκίπισσα Charlene και τα παιδιά τους, Jacques και Gabriella, παρευρέθηκαν στο ετήσιο πικνίκ στο Μονακό. Είναι μια από τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις για τους Μονεγάσκους, καθώς πολλά μέλη της οικογένειας Γκριμάλντι μοιράζονται μια μέρα στην εξοχή, με φαγητό, παιχνίδια και διάφορες δραστηριότητες. Το event σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού στο Μονακό και, ως εκ τούτου, την επιστροφή στην ρουτίνα.

Για άλλη μια φορά, η Charlene του Μονακό απέδειξε γιατί είναι μια από τις πιο αξιοθαύμαστες βασιλείς όσον αφορά το στυλ. Για την περίσταση, η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου επέλεξε ένα λευκό δαντελένιο φόρεμα με διακριτικά ανάγλυφα κεντήματα, Oscar de la Renta που τόνιζε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Η κιπούρ δαντέλα ήταν από τα αγαπημένα υλικά της βασίλισσα Ελισάβετ. Τη φορούσε σε πολλά από τα βραδινά της φορέματα τη δεκαετία του 1950. Σχεδιαστές υψηλής ραπτικής όπως ο Oscar de la Renta και ο Valentino την έχουν ερμηνεύσει εκ νέου ως σύμβολο διαχρονικής θηλυκότητας. Όσο για τα υποδήματα, επέλεξε μπεζ slingbacks Gianvito Rossi

David Niviere/SC Pool - Corbis/Getty Images/Ideal Image

Η παρουσία της πριγκίπισσας Gabriella ήταν επίσης εντυπωσιακή. To κορίτσει επέλεξε φόρρεμα Dior με πολύχρωμο τύπωμα "Enchanted Forest" εμπνευσμένο από τα φυτά στον κήπο του Monsieur Dior. Μια επιλογή που ενισχύει το θέμα της βασιλικής οικογένειας σε αρμονία.